Incêndio destrói parte da casa de Vinícius Jr. em Madri

Um curto-circuito na sauna teria causado o incêndio na residência do jogador em La Moraleja, zona nobre de Madri. Vinícius Jr., que está com a seleção brasileira para amistosos na Ásia, soube do ocorrido à distância. Ninguém ficou ferido, segundo as autoridades locais

09/10/2025 10:00

Vinícius Jr. levou um grande susto na manhã desta quinta-feira (9) ao saber que parte de sua casa em Madri, localizada no bairro residencial de La Moraleja, foi destruída por um incêndio, segundo a emissora Telemadrid.

 

De acordo com as autoridades, o fogo teria começado na sauna, situada no subsolo da residência, por causa de um problema elétrico. A fumaça foi tão intensa que se espalhou para o andar superior.

O incêndio começou por volta das 11h da manhã no horário local (6h no horário de Brasília), e os bombeiros chegaram rapidamente ao local, onde encontraram policiais tentando controlar as chamas com extintores.

Vinícius, que está com a seleção brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, soube do ocorrido à distância.

Segundo a Telemadrid, ninguém ficou ferido ou intoxicado. Os bombeiros conseguiram conter o fogo e realizaram a ventilação da casa.

Vinícius Jr. vive na Espanha desde 2018, quando trocou o Flamengo pelo Real Madrid. Nesta temporada, o atacante soma cinco gols e quatro assistências em dez jogos pelo clube merengue, enquanto se prepara para defender o Brasil nos próximos compromissos internacionais.
 
 

