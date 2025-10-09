Incêndio destrói parte da casa de Vinícius Jr. em Madri

Vinícius Jr. levou um grande susto na manhã desta quinta-feira (9) ao saber que parte de sua casa em Madri, localizada no bairro residencial de La Moraleja, foi destruída por um incêndio, segundo a emissora Telemadrid.
De acordo com as autoridades, o fogo teria começado na sauna, situada no subsolo da residência, por causa de um problema elétrico. A fumaça foi tão intensa que se espalhou para o andar superior.
O incêndio começou por volta das 11h da manhã no horário local (6h no horário de Brasília), e os bombeiros chegaram rapidamente ao local, onde encontraram policiais tentando controlar as chamas com extintores.
Vinícius, que está com a seleção brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, soube do ocorrido à distância.
Segundo a Telemadrid, ninguém ficou ferido ou intoxicado. Os bombeiros conseguiram conter o fogo e realizaram a ventilação da casa.
Vinícius Jr. vive na Espanha desde 2018, quando trocou o Flamengo pelo Real Madrid. Nesta temporada, o atacante soma cinco gols e quatro assistências em dez jogos pelo clube merengue, enquanto se prepara para defender o Brasil nos próximos compromissos internacionais.