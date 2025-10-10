Notícias ao Minuto
Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

Leila Pereira foi nomeada pela Fifa para integrar a Comissão de Grupos de Interesse do Futebol Masculino, tornando-se a única mulher brasileira no grupo. O cargo, com mandato até 2029, dá à presidente do Palmeiras papel consultivo em decisões estratégicas sobre o futebol mundial

© Divulgação / SE Palmeiras

Folhapress
10/10/2025 10:15 ‧ há 2 horas por Folhapress

Esporte

Palmeiras

(UOL/FOLHAPRESS) - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi nomeada pela Fifa para integrar a Comissão de Grupos de Interesse do Futebol Masculino. O mandato na comissão permanente terá início em 2025 e se estenderá até 2029, período no qual Leila terá poder consultivo em decisões estratégicas.

 

A empresária atuará especificamente na pasta de competições do futebol masculino dentro da estrutura da comissão. O grupo é composto por aproximadamente 20 pessoas, distribuídas entre diferentes regiões do mundo.

A nomeação coloca Leila como única representante feminina entre os indicados brasileiros para a comissão. Ao lado dela, foram convocados Thairo Arruda, CEO do Botafogo, Júlio Avellar, diretor de competições da CBF, e Samir Xaud, presidente da entidade nacional.

A Men's Football Stakeholders Committee representa uma das nove comissões permanentes da Fifa, criada em 2017 para fortalecer o diálogo entre a entidade e os principais stakeholders do futebol profissional. A primeira reunião do grupo ocorreu em março de 2017, estabelecendo as bases para maior transparência na governança do futebol.

COMO FUNCIONA O CARGO

Na função, Leila deve assessorar o Conselho da Fifa em questões estruturais do futebol, especialmente nas relações entre clubes, jogadores, ligas, associações e confederações. A comissão analisa aspectos técnicos e estruturais do esporte, como regras, diretrizes e calendários, propondo recomendações e regulamentos para aprovação do conselho.

A presidente do Palmeiras participará de reuniões periódicas que produzem relatórios e recomendações encaminhadas ao Conselho da Fifa. A comissão trabalha em conjunto com outros grupos técnicos, incluindo as comissões de Competições e Jurídica da organização mundial.

Desde sua criação, a comissão implementou reformas significativas no futebol mundial, incluindo revisões no sistema internacional de transferências e mudanças na estrutura do calendário de partidas internacionais. O grupo atua como elo entre as demandas de clubes, jogadores e ligas com a governança da Fifa.

Os recursos para as atividades do grupo são geridos diretamente pela Fifa, embora não haja divulgação pública de valores específicos destinados exclusivamente à comissão.

A Comissão de Grupos de Interesse do Futebol Masculino anteriormente contava com o ex-jogador Cafu e o ex-presidente da CBF Ednaldo Rodrigues. A nova composição inclui pela primeira vez representantes diretos de clubes brasileiros na estrutura permanente.

