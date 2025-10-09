Notícias ao Minuto
São Paulo não se dá por satisfeito e quer Ramon Abatti fora de seus jogos

São Paulo vê como vitória a divulgação dos áudios do VAR do Choque-Rei, mas reclama da ausência de um lance crucial e quer afastamento do árbitro Ramon Abatti Abel e do VAR Ilbert Estevam de futuros jogos do clube

© Shutterstock

Folhapress
09/10/2025 08:15 ‧ há 22 horas por Folhapress

Esporte

São Paulo FC

(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo considerou uma vitória de bastidor a divulgação dos áudios do VAR do Choque-Rei, mas ainda reclama da ausência do áudio de um lance capital. Após a divulgação desse áudio, o clube vai pedir que Ramon Abatti Abel e o VAR Ilbert Estevam não trabalhem mais nos jogos do Tricolor.

 

NOVA RECLAMAÇÃO À CBF

Segundo apuração do UOL, o clube enviou nova queixa à CBF pela falta do áudio do lance em que Gonzalo Tapia teria sofrido falta de Gustavo Gómez, na origem do primeiro gol do Palmeiras.

Na jogada, o zagueiro palmeirense ganhou no alto do chileno, que caiu pedindo infração. O árbitro Ramon Abatti Abel mandou seguir, e segundos depois Vitor Roque marcou de cabeça.

A publicação dos áudios foi vista como grande vitória do clube nos bastidores.

O presidente Julio Casares foi quem liderou a interlocução com a CBF, que foi convencida 'no cansaço' a enviar um ofício à Fifa pela liberação dos áudios.

A confederação publicou o áudio de quatro dos cinco lances alvos de reclamação dos são-paulinos até aqui.

'Escorregou. Pode seguir': CBF divulga áudio do VAR de São Paulo x Palmeiras

Fifa autorizou entidade a divulgar as decisões do árbitro em lances que não foram revisados pelo VAR Ana Karolina Reis, da CNN Brasil

Folhapress | 15:47 - 09/10/2025

