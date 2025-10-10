Notícias ao Minuto
Procurar

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

O São Paulo voltou a cobrar da CBF a divulgação do áudio do VAR em um lance do primeiro gol do Palmeiras no Choque-Rei. O clube alega falta em Gonzalo Tapia e quer que Ramon Abatti Abel e Ilbert Estevam sejam afastados de jogos do Tricolor

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

© Getty

Folhapress
10/10/2025 12:15 ‧ há 21 minutos por Folhapress

Esporte

São Paulo FC

(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo enviou uma nova queixa à CBF, nesta quinta-feira, pedindo à confederação a publicação de mais um áudio do VAR de um lance capital do Choque-Rei.

 

NOVA QUEIXA

O UOL apurou que a diretoria do clube voltou a fazer uma queixa à CBF, pedindo divulgação do áudio do VAR do lance de disputa pelo alto entre Gustavo Gómez e Gonzalo, na origem do primeiro gol do Palmeiras.

O clube entende que o chileno foi segurado pelo paraguaio e que a arbitragem deixou de marcar uma falta. Árbitro da partida, Ramon Abatti Abel mandou seguir, e segundos depois Vitor Roque marcou de cabeça.

Na manhã desta quinta-feira, a entidade divulgou o áudio de quatro dos cinco lances alvos de reclamação dos são paulinos: as não expulsões de Andreas Pereira e Gustavo Gómez e o pênalti de Allan não marcado em Tapia.

O São Paulo não quer mais Abatti ou o VAR Ilbert Estevam da Silva no quadro de árbitros de qualquer jogo envolvendo o clube no futuro. Antes de tomar uma medida oficial, contudo, o Tricolor aguardará a divulgação do quinto lance.

A divulgação dos áudios foi celebrada nos bastidores do clube. O São Paulo precisou 'insistir' com a CBF pelo envio de um ofício à Fifa na terça-feira e ganhou da confederação 'no cansaço'. A confederação ainda divulgou que tornará, daqui em diante, seu protocolo de divulgação de áudios mais flexível.

'Escorregou. Pode seguir': CBF divulga áudio do VAR de São Paulo x Palmeiras

'Escorregou. Pode seguir': CBF divulga áudio do VAR de São Paulo x Palmeiras

Fifa autorizou entidade a divulgar as decisões do árbitro em lances que não foram revisados pelo VAR Ana Karolina Reis, da CNN Brasil

Folhapress | 15:47 - 09/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Seleção Brasileira

Hoje tem Seleção Brasileira: veja o horário e onde assistir ao amistoso

2

esporte

Palmeiras

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

3

esporte

Relato

'Dinheiro não trará minha saúde de volta', diz ex-atacante ao desabafar após drama

4

esporte

Palmeiras

Palmeiras enfrentará rival durante Data FIFA

5

esporte

Seleção Brasileira

CBF envia árbitros para treinos na Granja Comary; psicólogo é novidade

6

esporte

Futebol

Ancelotti busca solução para o ataque da seleção com dupla Vinicius Jr. e Rodrygo

7

esporte

Futebol

Palmeiras pode perder Vitor Roque para reta final do Brasileirão por gancho

8

esporte

Futebol

'Flamengo não tinha grana pro papel higiênico', diz Bap, que cita desunião de clubes

9

esporte

São Paulo FC

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

10

esporte

Seleção Brasileira

Casemiro é sincero ao falar sobre Copa do Mundo e vê seleção 'um pouco atrás das concorrentes'