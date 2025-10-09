Ancelotti busca solução para o ataque da seleção com dupla Vinicius Jr. e Rodrygo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No confronto amistoso desta sexta-feira (10) contra a Coreia do Sul, o técnico Carlo Ancelotti deve apostar, pela primeira vez à frente da seleção brasileira, na dupla de ataque formada por Vinicius Junior e Rodrygo.
Segundo o treinador italiano, o objetivo para a partida contra os coreanos é ter uma equipe que, além de defender bem, também consiga criar mais jogadas quando estiver com a posse da bola, levando perigo ao gol adversário.
"Gostei muito do jogo defensivo nas partidas de junho e setembro. A equipe defendeu muito bem, compacta, unida, com compromisso, intensa. Onde tem que melhorar, e creio que amanhã é uma oportunidade, é no jogo com a bola", afirmou Ancelotti em entrevista a jornalistas nesta quinta-feira (9), em Seul.
"É onde a equipe tem que mostrar a qualidade que tem com os jogadores individualmente, porque tem muitíssima qualidade", acrescentou o técnico.
No último compromisso pelas Eliminatórias, o Brasil foi derrotado por 1 a 0 pela Bolívia, em jogo sob forte influência da altitude da cidade de El Alto, mas no qual a equipe nacional também enfrentou sérias dificuldades do meio para frente.
Na ocasião, Vinicius Junior, que estava suspenso para a partida anterior contra o Chile, acabou não sendo convocado por opção do treinador. Já Rodrygo, que iniciou a temporada pelo Real Madrid começando a maioria das partidas no banco, receberá a primeira chance com Ancelotti na seleção nos amistosos contra a Coreia e o Japão.
No time merengue, o trio conquistou junto os títulos da Champions League (2021/22 e 2023/24), do Campeonato Espanhol (2021/22 e 2023/24) e da Copa Intercontinental (2024), além da Supercopa da Uefa (2022 e 2024), da Supercopa da Espanha (2021/22 e 2023/24) e da Copa do Rei (2022/23).
Embora não esteja jogando com tanta regularidade no time espanhol, todas as vezes em que entrou Rodrygo jogou bem e demonstrou estar em boa condição física, afirmou Ancelotti.
O treinador disse ainda que o atacante é "muito importante" para a seleção, por poder atuar em diferentes posições do ataque. "Creio que ele pode adicionar muito à equipe nacional."
A última vez em que Vinicius Junior e Rodrygo atuaram juntos pela seleção brasileira foi no fim de março, na derrota para a Argentina por 4 a 1, que acabou resultando na demissão do técnico Dorival Júnior.
De volta à equipe nacional, Rodrygo celebrou a oportunidade e disse sentir-se preparado para assumir o desafio no ataque da seleção ao lado de Vinicius Junior.
"Pareceu uma eternidade. Passei por muitas coisas durante esse tempo. Mas foi bom para refletir, esfriar a cabeça e colocar a cabeça no lugar. Hoje me sinto pronto para estar aqui novamente. Para entregar o meu melhor e mostrar minha melhor versão no futebol", disse o atacante de 24 anos.
A seleção brasileira terá pela frente uma equipe que chega embalada. Nas últimas 19 partidas, a Coreia do Sul teve apenas uma derrota, para o Japão -em partida que não era válida pelas Eliminatórias-, com outras 12 vitórias e 6 empates, sendo a única seleção asiática a carimbar a vaga para a Copa do Mundo de 2026 de maneira invicta.
O principal nome do time é o atacante e capitão Son Heung-min, 33, que atuou por uma década no Tottenham, da Premier League, onde conquistou a Liga Europa, em maio, antes de se transferir para o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, por US$ 26,5 milhões (R$ 141,5 milhões) -maior contratação da história da MLS (liga de futebol norte-americana).
Contra o Brasil, Son deve completar 137 partidas pela equipe nacional, tornando-se o jogador que mais vezes defendeu a seleção coreana na história.
Além de Son, a Coreia conta com outros nomes importantes no cenário internacional, caso do zagueiro Min-jae, do Bayern de Munique, e do meia-atacante Kang-in, do Paris Saint-Germain.
O retrospecto é amplamente favorável à seleção brasileira. Em oito confrontos até aqui, o Brasil venceu sete e perdeu apenas um, em amistoso disputado em 1999. No último encontro, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, o Brasil venceu por 4 a 1, gols de Vinicius Junior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá.
FICHA TÉCNICA: COREIA DO SUL X BRASIL (AMISTOSO)
Local: Estádio da Copa do Mundo de Seul
Horário: 8h (de Brasília)
Árbitro: Abdurahman Ibrhaim Al-Jassim (QAT)
Transmissão: Globo, SporTV e Ge TV
Brasil: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinicius Junior e Matheus Cunha
Técnico: Carlo Ancelotti
Coreia do Sul: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Yu-min, Ju-Sung; Jae-sung, Jin-gyu; Kang-in, Du-jae, Castrop; Son Heung-min
Técnico: Hong Myung-Bo