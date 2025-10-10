Notícias ao Minuto
Palmeiras enfrentará rival durante Data FIFA

Clássico adiado entre Santos e Palmeiras será em 15 de novembro, na Vila Belmiro, durante data Fifa. Times podem ter desfalques importantes, já que diversos jogadores vêm sendo convocados para suas seleções

Folhapress
10/10/2025 06:43

(UOL/FOLHAPRESS) - A CBF divulgou a nova data do confronto atrasado entre Santos e Palmeiras, pelo primeiro turno do Brasileiro. O clássico será no dia 15 de novembro, às 20:00 de Brasília, na Vila Belmiro.

 

Os rivais se enfrentam pelo segundo turno do Brasileirão pouco antes, no dia 6 de novembro, no Allianz Parque. Entre os dois clássicos, o Verdão visita o Mirassol, enquanto o Peixe enfrenta o Flamengo no Maracanã.

O jogo atrasado, no dia 15, ocorrerá durante uma data FIFA, portanto os clubes podem ter desfalques importantes. Na atual data FIFA, por exemplo, o Palmeiras teve seis jogadores convocados para suas seleções, apesar de Ramón Sosa não ter se apresentado ao Paraguai por conta de uma lesão na coxa.

O lateral Piquerez também costuma ser convocado para a seleção uruguaia, mas foi poupado desta vez. Contra o Santos, o uruguaio pode ser mais um desfalque. Andreas Pereira e Vitor Roque também vivem a expectativa de retornar à seleção brasileira.

A equipe de Carlo Ancelotti encara a Coreia do Sul nesta sexta (10), às 8h, em Seul, no primeiro amistoso da Data Fifa de outubro. Vinícius Júnior e Rodrygo voltam à seleção, enquanto John e Paulo Henrique estreiam. A partida terá transmissão na Globo, Sportv e GE TV

Notícias ao Minuto | 04:32 - 10/10/2025

