Hoje tem Seleção Brasileira: veja o horário e onde assistir ao amistoso

A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (10), às 8h (horário de Brasília), para enfrentar a Coreia do Sul em amistoso no Estádio Sang-am, em Seul. O duelo marca o início da série de jogos preparatórios comandados por Carlo Ancelotti rumo à Copa do Mundo de 2026.

O Brasil chega ao confronto após encerrar as Eliminatórias Sul-Americanas na quinta colocação — o pior desempenho de sua história na competição. O jogo também marca o reencontro com os atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo, do Real Madrid, que voltam à equipe principal. Entre as novidades estão o goleiro John (Nottingham Forest) e o lateral Paulo Henrique (Vasco), ambos convocados pela primeira vez.

Por outro lado, Ancelotti não poderá contar com Marquinhos, Raphinha, Andrey Santos, Wesley e Vanderson, todos lesionados. Após o amistoso em Seul, o Brasil segue para Tóquio, onde enfrenta o Japão na próxima terça-feira (14), encerrando a Data Fifa de outubro.

Onde assistir

A partida entre Coreia do Sul e Brasil terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e GE TV (YouTube), a partir das 8h (horário de Brasília).

A Coreia do Sul, comandada por Hong Myung-bo, vive boa fase. Na última Data Fifa, venceu os Estados Unidos por 2 a 0 e empatou com o México em 2 a 2. O técnico contará com seus principais nomes: Son Heung-min (Los Angeles FC), Lee Kang-in (PSG) e Kim Min-jae (Bayern de Munique).



