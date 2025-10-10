Ancelotti ensaia novo quarteto mágico e Brasil goleia Coreia em Seul

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira se impôs no amistoso disputado nesta sexta-feira (10) contra a Coreia do Sul, em Seul, e conquistou uma vitória tranquila por 5 a 0, com Estêvão e Rodrygo marcando dois cada, e Vinicius Junior fechando o placar.

Em busca de um ataque mais efetivo, Carlo Ancelotti mandou a campo um novo 'quarteto mágico', com Rodrygo e Vinicius Junior pela esquerda, e Estêvão e Matheus Cunha pela direita, sem um homem de referência na posição de centroavante.

Casemiro e Bruno Guimarães, no meio, eram os responsáveis por fazer a ligação da defesa para o ataque, em uma formação que pressionou o time coreano dentro de casa desde o início do primeiro tempo.

Na zaga, Ancelotti deu a primeira oportunidade à Éder Militão, que ficou afastado nos últimos meses por lesão, com o técnico apostando em uma espinha dorsal do Brasil calcada em nomes do Real Madrid que o italiano comandou antes de assumir a seleção.

A equipe nacional chegou com perigo nos minutos iniciais em chutes de Rodrygo e Vinicius Junior, até que o primeiro gol foi marcado, aos 13 minutos, com Estêvão. O atacante do Chelsea recebeu passe preciso de Bruno Guimarães dentro da área e se antecipou à zaga coreana para tirar do goleiro batendo no alto para fazer seu segundo gol com a camisa da seleção brasileira -o primeiro foi na vitória por 3 a 0 contra o Chile, pelas Eliminatórias.

Quatro minutos depois, Casemiro chegou a ampliar, de cabeça, após cruzamento de Estêvão, mas o gol foi anulado por impedimento.

O Brasil seguiu dominante no campo de ataque, com os quatro homens na frente se movimentando com trocas de posições, sem que a Coreia conseguisse levar perigo ao gol de Bento.

Aos 41, Rodrygo, que já havia chegado com perigo alguns minutos antes, ampliou. Encerrando um hiato de mais de seis meses atuando pela seleção, o atacante do Real Madrid voltou reassumindo a camisa 10 e foi um dos jogadores mais participativos durante a partida.

No lance do gol, se valeu de boa jogada de Vinicius Junior pela ponta esquerda, que tocou para Casemiro na entrada da grande área. O volante serviu o atacante merengue, que se livrou do marcador com uma jogada de corpo e bateu firme de direita, sem chance de defesa para o goleiro coreano.

No início do segundo tempo, a toada do primeiro se manteve. Aos dois minutos, Estêvão, novamente, roubou a bola do zagueiro coreano na entrada da grande área, avançou em velocidade e chutou cruzado para fazer o terceiro.

Apenas dois minutos depois, Rodrygo fez mais um, mais uma vez sendo servido pelo companheiro merengue Vinicius Junior.

Aos 32, quando o time coreano esboçava uma tentativa de reação, foi a vez de Vinicius Junior marcar o seu. O atacante recebeu bom passe de Lucas Paquetá, que havia entrado dez minutos antes no lugar de Estêvão, e disparou em direção ao gol, driblou o zagueiro já na área e bateu para tirar do goleiro.

Ancelotti já havia testado o time do Brasil com quatro homens na frente, mas com nomes diferentes, em jogos das Eliminatórias. Na vitória contra o Paraguai, Vinicius Junior, Raphinha, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli iniciaram entre os titulares. Contra o Chile, foram escalados Martinelli, Raphinha, Estêvão e João Pedro.

Em entrevista antes da partida contra os coreanos, o treinador já havia indicado certa insatisfação com o desempenho ofensivo da equipe.

Para a partida no Estádio da Copa do Mundo de Seul, trouxe de volta Vinicius Junior, fora da última convocação, e Rodrygo, chamado pela primeira vez pelo italiano, com a experiência no Real Madrid contribuindo para o entrosamento na seleção pela esquerda.

Pela direita, Estêvão parece sair na frente na disputa por uma posição, com Raphinha e Neymar ainda entre os possíveis candidatos ao ataque da seleção na Copa.

O primeiro quadrado mágico da seleção brasileira foi na Copa do Mundo de 2006, quando Carlos Alberto Parreira apostou em uma equipe com Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano. O time acabou eliminado nas quartas de final pela França, gol de Thierry Henry.

O próximo compromisso da seleção brasileira deve ser em novembro, em partidas amistosas contra as seleções de Senegal e da Tunísia, em jogos disputados na Europa.

BRASIL

Bento; Vitinho (Paulo Henrique), Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Carlos Augusto); Casemiro, Bruno Guimarães (André); Rodrygo, Vinicius Junior (Richarlison), Estêvão (Lucas Paquetá) e Matheus Cunha (Igor Jesus)

Técnico: Carlo Ancelotti

COREIA DO SUL

Jo Hyeon-woo; Seol Young-woo, Kim Ju-sung, Kim Min-jae (Park Jin-Seob), Lee Tae-seok, Cho Yu-min; Lee Kang-in (Lee Dong-Gyeong), Hwang In-beom (Castrop), Lee Jae-sung (Kim Jin-Gyu), Paik Seung-ho (Won Du-Jae); Son Heung-min (Oh Hyeon-Gyu)

Técnico: Hong Myung-Bo

Local: Estádio da Copa do Mundo de Seul

Árbitro: Abdurahman Ibrhaim Al-Jassim (QAT)

Cartões amarelo: Kim Min-Jae, Kim Ju-Sung, Won Du-Jae

Gols: Estêvão (13º, 47º), Rodrygo (41º, 48º) e Vinicius Junior (76º)