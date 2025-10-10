Notícias ao Minuto
Procurar

Palmeiras reduz preço de ingressos para jogo que vale liderança isolada

Mais de 36 mil ingressos já foram vendidos para o duelo contra o Caxias do Sul, segundo a contagem parcial divulgada pelo clube na tarde desta sexta-feira

Palmeiras reduz preço de ingressos para jogo que vale liderança isolada

© Getty Images

Folhapress
10/10/2025 17:47 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Futebol

(UOL/FOLHAPRESS) - Líder do Brasileiro pelos critérios de desempate, o Palmeiras terá a chance de se isolar na ponta da tabela caso pontue contra o Juventude, neste sábado (11), no Allianz Parque. Com oito desfalques, o Verdão não deve ter vida fácil contra o time de Caxias do Sul, mas vai contar com o apoio massivo de sua torcida.

 

CONVOCAÇÃO DA DIRETORIA

Para atrair mais torcedores, o Palmeiras reduziu o preço dos ingressos, e a meia-entrada do setor Gol Norte, já esgotado, foi vendida por R$ 50. A redução foi de 17% em relação ao duelo contra o Vasco pelo Brasileirão, e de mais de 50% em relação ao jogo contra o River Plate, pela Libertadores.

Mais de 36 mil ingressos já foram vendidos para o duelo, segundo a contagem parcial divulgada pelo clube na tarde desta sexta-feira.

O número ainda deve ultrapassar a casa dos 40 mil, já que milhares de ingressos devem ser distribuídos por parceiros, patrocinadores e camarotes.

UNIÃO DA TORCIDA

A turbulência diante das polêmicas de arbitragem envolvendo o Palmeiras geraram uma reação por parte de torcedores, que criaram um manifesto intitulado de "Todos Somos Um" - o clube venceu o São Paulo no último fim de semana em clássico que teve a arbitragem de Ramon Abatti Abel bastante contestada pelo Tricolor.

O texto sugere que o clube sofreu com "ódio" e "distorções" e pede que a torcida se una para apoiar o alviverde. O movimento, somado ao bom momento da equipe dentro de campo, resultou no sucesso das vendas de ingressos para o confronto deste sábado.

Ao tribunal da Conmebol, Bruno Henrique se desculpa e explica gesto obsceno

Ao tribunal da Conmebol, Bruno Henrique se desculpa e explica gesto obsceno

O jogador do Flamengo disse que gesto obsceno foi resposta a objetos lançados por torcedores do Estudiantes; "Foi uma reação impensada, diante das inúmeras ofensas que os atletas vinham sofrendo naquele momento", disse

Folhapress | 16:00 - 10/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Seleção Brasileira

Hoje tem Seleção Brasileira: veja o horário e onde assistir ao amistoso

2

esporte

Palmeiras

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

3

esporte

Relato

'Dinheiro não trará minha saúde de volta', diz ex-atacante ao desabafar após drama

4

esporte

Palmeiras

Palmeiras enfrentará rival durante Data FIFA

5

esporte

Seleção Brasileira

CBF envia árbitros para treinos na Granja Comary; psicólogo é novidade

6

esporte

Futebol

Ancelotti busca solução para o ataque da seleção com dupla Vinicius Jr. e Rodrygo

7

esporte

Futebol

Palmeiras pode perder Vitor Roque para reta final do Brasileirão por gancho

8

esporte

Futebol

'Flamengo não tinha grana pro papel higiênico', diz Bap, que cita desunião de clubes

9

esporte

São Paulo FC

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

10

esporte

Seleção Brasileira

Casemiro é sincero ao falar sobre Copa do Mundo e vê seleção 'um pouco atrás das concorrentes'