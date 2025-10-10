Notícias ao Minuto
Yago Dora brilha em campeonato de aéreos na Austrália

Campeão mundial estreou com tudo na competição de surfe aéreo disputada em piscina de ondas na Austrália; brasileiro avança para a próxima fase do campeonato

© Smorigo / WSL

Folhapress
10/10/2025 20:36 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Surf

(UOL/FOLHAPRESS) - O campeão mundial Yago Dora começou com tudo no Stab High Sydney, evento que transforma uma piscina de ondas australiana em um palco para os aéreos mais criativos do surfe.

 

Único brasileiro na disputa, o paranaense impressionou logo em sua primeira bateria, acertando uma manobra que levantou a plateia e arrancou elogios dos próprios rivais (assista abaixo).

O QUE ACONTECEU

Mesmo sem vencer a rodada inicial, sua performance foi uma das mais comentadas do dia, confirmando o status de favorito ao título.

O brasileiro agora segue para a próxima fase, onde as notas de corte prometem ficar ainda mais altas à medida que o nível técnico da competição aumenta.

As disputas continuam nesta sexta-feira, com as semifinais e finais do evento, além do tradicional "Mystery Challenge", que costuma trazer desafios-surpresa aos competidores.

O QUE É?

Organizado pela Stab, uma das publicações de surfe mais influentes do mundo, o torneio se diferencia do Mundial de Surfe (CT) da World Surf League -circuito do qual Yago é o atual campeão mundial- por deixar de lado o formato tradicional de baterias e priorizar apenas a execução de manobras aéreas.

No Stab High, o foco está na criatividade, na altura e na fluidez dos aéreos, com notas que podem chegar a 50 pontos por onda.

O evento, realizado na URBNSurf Sydney, reúne alguns dos surfistas mais progressivos do planeta. Yago mostrou estar totalmente à vontade nesse formato, exibindo a potência e o controle que o levaram ao topo do mundo em 2025.

