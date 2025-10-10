Notícias ao Minuto
Ao tribunal da Conmebol, Bruno Henrique se desculpa e explica gesto obsceno

O jogador do Flamengo disse que gesto obsceno foi resposta a objetos lançados por torcedores do Estudiantes; "Foi uma reação impensada, diante das inúmeras ofensas que os atletas vinham sofrendo naquele momento", disse

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, participou nesta sexta-feira (10) de audiência no Tribunal Disciplinar da Conmebol, já que foi denunciado por fazer gesto obsceno na comemoração da classificação às semifinais da Libertadores, diante do Estudiantes.

 

No depoimento, o atacante do Flamengo disse que não teve intenção de iniciar a provocação à torcida adversária.

De qualquer forma, Bruno Henrique também pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que terá mais cuidado para não reagir daquela forma.

O resultado do julgamento vai sair nos próximos dias.

"Foi uma reação impensada, diante das inúmeras ofensas que os atletas vinham sofrendo naquele momento, e desde que chegaram na Argentina, e também ao arremesso de um isqueiro que o atingiu", disse ao UOL o advogado Michel Asseff Filho, que defende o jogador e o Flamengo no caso.

ESTADO DE ATENÇÃO

O caso é importante porque é preciso checar o grau de rigidez do tribunal da Conmebol.

O Flamengo só tem mais três partidas da Libertadores pela frente. A primeira é o confronto no Maracanã contra o Racing, no dia 22. A volta será dia 29.

A competição, até agora, é o refúgio para Bruno Henrique, diante da incerteza sobre o futuro da condição de jogo no Brasileirão.

No momento, ele está jogando por causa de um efeito suspensivo após ser punido com 12 jogos de gancho por passar informação ao irmão de que levaria cartão amarelo contra o Santos, no Brasileirão 2023. O irmão usou essa dica para fazer apostas.

