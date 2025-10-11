Ex-jogador da Juventus destrói Lamborghini de mais de R$ 1,8 milhões

© Reprodução / X

O ex-jogador da seleção holandesa Eljero Elia, de 38 anos, se envolveu em um grave acidente de trânsito na noite do último sábado (5) na Holanda. O ex-atacante conduzia um Lamborghini avaliado em cerca de €300 mil (aproximadamente R$ 1,8 milhão) quando perdeu o controle do veículo e colidiu com outros dois carros. O acidente ocorreu por volta das 21h45 (horário local), em uma via que, segundo ele, costuma ser tranquila.

Em entrevista ao canal local Omroep West, Elia relatou que o acidente aconteceu de forma repentina. “Eu estava dirigindo em um trecho que costuma ser calmo nesse horário. De repente, vi os carros à minha frente frearem. Tentei fazer o mesmo, mas o carro derrapou”, contou o ex-jogador. Ele afirmou ainda que tentou evitar uma colisão mais grave: “A única coisa que consegui fazer foi não bater no carro que vinha logo atrás. Só houve danos materiais. Poderia ter sido muito pior”.

Apesar da força do impacto, ninguém ficou ferido. O veículo de luxo, no entanto, teve a dianteira completamente destruída e foi considerado perda total.

Eljero Elia foi um dos destaques da seleção dos Países Baixos na década de 2010, somando 30 partidas com a camisa laranja. Durante a carreira, o atacante defendeu clubes de peso do futebol europeu, como Hamburgo, Juventus, Werder Bremen, Southampton e Feyenoord. O ex-atleta anunciou sua aposentadoria dos gramados em 2023, após mais de 15 anos de carreira profissional.

