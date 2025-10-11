Notícias ao Minuto
Procurar

Rayssa Leal cai quatro vezes e fica fora da final em Roland Garros

Rayssa começou bem, com a melhor nota das voltas. A brasileira somou um 7.9 e terminou a etapa inicial na liderança.

Rayssa Leal cai quatro vezes e fica fora da final em Roland Garros

© Getty

Folhapress
11/10/2025 11:00 ‧ há 53 minutos por Folhapress

Esporte

Skate

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rayssa Leal teve quatro quedas nas manobras e foi eliminada ainda na primeira fase da etapa de Roland Garros da SLS.

 

Rayssa começou bem, com a melhor nota das voltas. A brasileira somou um 7.9 e terminou a etapa inicial na liderança.

A brasileira não foi bem nas manobras e somou quatro notas zero. Ela caiu nas quatro primeiras tentativas e foi eliminada antes mesmo do fim da fase.

Já eliminada, Rayssa acertou a última manobra. A brasileira conseguiu uma nota 8 e fechou a fase classificatória na quarta colocação do seu grupo.

Na etapa classificatória, as skatistas foram divididas em dois grupos com cinco cada. As três primeiras de cada chave avançaram à final, que será realizada ainda neste sábado (11).

VEJA CLASSIFICAÇÃO DA CHAVE DE RAYSSA LEAL
Aoi Uemara (JAP) - 26.1
Keet Oldenbeuving (HOL) - 18.8
Funa Nakayama (JAP) - 18.6
Rayssa Leal (BRA) - 15.9
Secret Lynn (EUA) - 14.2

Leia Também: Mbappé é cortado da França por lesão no tornozelo, mas não preocupa Real Madrid

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Seleção Brasileira

Hoje tem Seleção Brasileira: veja o horário e onde assistir ao amistoso

2

esporte

Palmeiras

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

3

esporte

Relato

'Dinheiro não trará minha saúde de volta', diz ex-atacante ao desabafar após drama

4

esporte

Palmeiras

Palmeiras enfrentará rival durante Data FIFA

5

esporte

Seleção Brasileira

CBF envia árbitros para treinos na Granja Comary; psicólogo é novidade

6

esporte

Futebol

Ancelotti busca solução para o ataque da seleção com dupla Vinicius Jr. e Rodrygo

7

esporte

Futebol

Palmeiras pode perder Vitor Roque para reta final do Brasileirão por gancho

8

esporte

Futebol

'Flamengo não tinha grana pro papel higiênico', diz Bap, que cita desunião de clubes

9

esporte

São Paulo FC

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

10

esporte

Seleção Brasileira

Casemiro é sincero ao falar sobre Copa do Mundo e vê seleção 'um pouco atrás das concorrentes'