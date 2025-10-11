Rayssa Leal cai quatro vezes e fica fora da final em Roland Garros

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rayssa Leal teve quatro quedas nas manobras e foi eliminada ainda na primeira fase da etapa de Roland Garros da SLS.

Rayssa começou bem, com a melhor nota das voltas. A brasileira somou um 7.9 e terminou a etapa inicial na liderança.

A brasileira não foi bem nas manobras e somou quatro notas zero. Ela caiu nas quatro primeiras tentativas e foi eliminada antes mesmo do fim da fase.

Já eliminada, Rayssa acertou a última manobra. A brasileira conseguiu uma nota 8 e fechou a fase classificatória na quarta colocação do seu grupo.

Na etapa classificatória, as skatistas foram divididas em dois grupos com cinco cada. As três primeiras de cada chave avançaram à final, que será realizada ainda neste sábado (11).

VEJA CLASSIFICAÇÃO DA CHAVE DE RAYSSA LEAL

Aoi Uemara (JAP) - 26.1

Keet Oldenbeuving (HOL) - 18.8

Funa Nakayama (JAP) - 18.6

Rayssa Leal (BRA) - 15.9

Secret Lynn (EUA) - 14.2

