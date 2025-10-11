Notícias ao Minuto
Piqué vê Neymar prejudicado por ir ao PSG e diz quais times gosta no Brasil

Piqué acredita que Neymar merecia ter vencido o prêmio pelo menos uma vez. Na visão dele, no entanto, a decisão de Neymar em deixar o Barcelona teria o prejudicado.

© Gonzalo Fuentes/Reuters

Folhapress
11/10/2025 11:36 ‧ há 3 horas por Folhapress

Esporte

Barcelona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-companheiro de Neymar no Barcelona, o espanhol Gerard Piqué afirmou que o brasileiro foi "prejudicado" na disputa pela Bola de Ouro por causa da ida para o PSG.

 

Piqué acredita que Neymar merecia ter vencido o prêmio pelo menos uma vez. Na visão dele, no entanto, a decisão de Neymar em deixar o Barcelona teria o prejudicado.

"Eu creio que, pelo que ele fez, merecia uma Bola de Ouro. Não sei em qual ano, mas uma Bola de Ouro ele merecia. Também acho que o movimento de ir para o PSG o prejudicou. Ele queria ir para o PSG para ganhar essa Bola de Ouro e porque sentia que estava ofuscado pelo Leo (Messi) no Barcelona", disse Piqué, ao PodPah.

O ex-zagueiro ainda disse que ele e os demais companheiros tentaram convencer Neymar a ficar no Barcelona. O brasileiro não cedeu e deixou o clube rumo ao PSG no meio de 2017.

Piqué ainda tem "laços" com Neymar. De passagem pelo Brasil, ele revelou ter um apreço pelo Santos por causa do ex-companheiro, mas também demonstrou gostar do Corinthians.

"Podemos ver um jogo do Corinthians também. Vamos, Corinthians! Sou um pouco de Santos, por causa do Neymar, mas Corinthians também", disse Piqué.

O espanhol ainda deu uma cutucada no Real Madrid. Apresentador do Podpah, Igão afirmou que Piqué estava "do lado certo" e disse que o "lado errado" é torcer para o Palmeiras. O ex-zagueiro brincou dizendo que seria preciso passar um creme antialérgico no Allianz Parque, assim como no Santiago Bernabéu, casa do Real.

