Ciclista pentacampeão olímpico relata vício em drogas

Wiggins revelou que cheirou cocaína diretamente de uma medalha conquistada nas Olimpíadas de Londres, em 2012. Naquele ano, além do ouro olímpico em casa, ele venceu o Tour da França.

Folhapress
11/10/2025 12:36 ‧ há 2 horas por Folhapress

Esporte

Vício

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pentacampeão olímpico, o ciclista britânico Bradley Wiggins relatou o vício em cocaína na autobiografia que irá lançar no dia 23 de outubro deste ano.

 

O QUE ACONTECEU
Wiggins revelou que cheirou cocaína diretamente de uma medalha conquistada nas Olimpíadas de Londres, em 2012. Naquele ano, além do ouro olímpico em casa, ele venceu o Tour da França.

"Um dos meus grandes momentos foi Londres-2012, e lá estava eu, dentro de um guarda-roupa, cheirando cocaína (da minha medalha de ouro), zombando da minha conquista, odiando-a pelo que eu acreditava que ela me trouxe. Foi o equivalente a cagar no túmulo de alguém, e naquele momento, eu estava cagando no meu próprio. A medalha de ouro, o Tour da França... Tudo isso estava morto para mim. A pessoa que eu tinha sido em Paris e Londres também estava morta para mim", afirma em trecho da autobiografia divulgada pelo jornal The Times.

O britânico tem oito medalhas olímpicas: cinco ouros, uma prata e dois bronzes. Todas elas foram conquistadas entre as Olimpíadas de Sydney-2000 e Rio-2016.

Em 2013, Bradley Wiggins recebeu o título de "Sir", concedido diretamente pela então Rainha Elizabeth II. Ele ganhou a nomenclatura pelos seus feitos no esporte.

Wiggins encerrou sua trajetória no esporte após as Olimpíadas do Rio, em 2016, com mais um ouro. O vício ganhou ainda mais força desde o término da carreira.

O ex-ciclista está em tratamento há cerca de um ano. Ele revelou o vício em cocaína há cinco meses.

