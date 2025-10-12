David Villa responde Mourinho e revela: "Quando Guardiola me ligou..."

© Getty Images

David Villa foi o convidado mais recente do ex-jogador espanhol Mario Suárez, no canal do YouTube El Camino de Mario, onde relembrou sua passagem pelo Barcelona, entre 2010 e 2013. Nesse período, marcou 48 gols em 119 jogos oficiais e conquistou uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da UEFA, um Mundial de Clubes, três La Ligas, três Copas do Rei e três Supercopas da Espanha.

Por pouco, porém, essa experiência não aconteceu. Villa revelou que quase ignorou uma ligação de Pep Guardiola, então técnico do Barcelona, que abriu caminho para a transferência — avaliada em cerca de 40 milhões de euros, pagos ao Valencia.

“Quando o Guardiola me ligou, lembro que estava em casa. Ele me liga e eu respondo: ‘Estou ocupado, te ligo depois’. Achei que era uma brincadeira. Então liguei para o Xavi [Hernández], que eu já conhecia da seleção, e perguntei se aquele era mesmo o número do Pep. Quando ele confirmou, liguei de volta”, contou, entre risos.

“A conversa com o Guardiola foi curiosa, totalmente tática. Ele me explicou por que me queria, onde eu jogaria, como via meu papel dentro do time, como funcionava o clube... Não esperava uma conversa tão tática sem sequer ser ainda jogador do Barcelona. Se eu tinha alguma dúvida sobre ir ou não, aquela chamada me convenceu. Disse ao meu empresário para falar apenas com o Barça”, continuou.

“Além de ser um grande treinador e superinteligente, o segredo do Guardiola é que ele pensa à frente. Ele enxerga as coisas antes dos outros. No futebol, quando você se antecipa, já tem muita vantagem”, completou.

A resposta a Mourinho... 15 anos depois

Apesar do sucesso posterior, os primeiros meses de Villa no Barcelona não foram tão animadores. Nos 17 primeiros jogos, ele havia marcado apenas oito gols, gerando dúvidas.

Foi então que surgiu José Mourinho, atual técnico do Benfica mas, à época, comandante do Real Madrid. O português provocou, afirmando que o Barcelona tinha gasto “uma fortuna em um atacante que não faz gol em ninguém”.

Mas o feitiço virou contra o feiticeiro: em 29 de novembro de 2010, no clássico, Villa marcou dois gols e deu uma assistência na goleada por 5 a 0 sobre o Real Madrid.

“Eu gostava dessas provocações, porque me motivavam. Tinha certeza de que faria um bom jogo. Não esperava marcar dois gols e ganhar de 5 a 0... Esse é o jogo que mais me lembro. Dei uma assistência, fiz dois gols e vencemos o maior rival por 5 a 0. Não tem situação melhor que essa”, relembrou.

Leia Também: Ciclista pentacampeão olímpico relata vício em drogas