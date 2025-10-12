"Mistério"! Real Madrid 'apaga' Bellingham do calendário e gera dúvidas

© Getty Images

Entre problemas físicos e atuações abaixo do esperado, Jude Bellingham tem feito um início de temporada 2025/26 bem aquém das expectativas. Até agora, o novo técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, utilizou o meia inglês por apenas 126 minutos, distribuídos em cinco jogos oficiais, sem que ele conseguisse marcar gols ou dar assistências.

A situação tem chamado atenção, principalmente depois de o próprio clube ter optado por retirar completamente o jogador de 22 anos do calendário oficial de 2026, que será lançado em breve, segundo informações divulgadas neste domingo pelo jornal britânico The Sun.

Entre os escolhidos para estampar a capa estão Thibaut Courtois, Arda Guler, Fede Valverde, Dean Huijsen, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. Já na edição de 2025, os destaques haviam sido Courtois, Valverde, Mbappé, Vinícius, Dani Carvajal e o próprio Bellingham.

Nas páginas internas também aparecem outros jogadores, como o zagueiro brasileiro Éder Militão, contratado junto ao FC Porto em 2019 por cerca de 50 milhões de euros — valor da sua cláusula de rescisão. No entanto, não há nenhum sinal de Bellingham, o que abre espaço para várias interpretações, inclusive a de que sua continuidade no Santiago Bernabéu pode não estar garantida, apesar do contrato até junho de 2029, assinado após sua chegada do Borussia Dortmund, em 2023, por cerca de 130 milhões de euros.

Alexander-Arnold também ficou de fora

Outra ausência notável no calendário de 2026 é a de Trent Alexander-Arnold, uma das contratações mais midiáticas da última janela de verão. O lateral-direito chegou do Liverpool por cerca de 10 milhões de euros, mas também tem sofrido com uma verdadeira “praga” de lesões.

Desde a sua chegada, atuou em apenas cinco partidas oficiais, sendo titular em duas. A última vez foi em 16 de setembro, quando precisou ser substituído logo aos cinco minutos por Carvajal, na vitória por 2 a 1 sobre o Marseille, por conta de problemas físicos.

As dificuldades de Bellingham e Alexander-Arnold levaram o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, a deixá-los de fora da lista de convocados para a mais recente Data Fifa.

Na última quinta-feira, os Três Leões venceram o País de Gales por 3 a 0 em amistoso realizado em Wembley, com gols de Morgan Rogers, Ollie Watkins e Bukayo Saka.

O próximo compromisso da seleção inglesa será na terça-feira, às 19h45 (horário de Lisboa) — 15h45 em Brasília — contra a Letônia, no Daugavas Stadions, em partida válida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

