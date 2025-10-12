Ramon Dino leva título inédito do Mr. Olympia após bater duas vezes na trave

© Divulgação/Olympia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil está no lugar mais alto do pódio do Mister Olympia 2025, maior campeonato do fisiculturismo mundial. O acreano Ramon Dino confirmou o favoritismo após ser destaque nas prévias e foi o grande vencedor da categoria Classic Physique, em evento realizado em Las Vegas (EUA).

"Dá um flashback das vivências de antigamente, mas olhando tudo isso, tudo que passou, mesmo sendo difícil, valeu a pena. Sempre tive crença em Deus, apesar das dificuldades, e ele sempre me fortaleceu na caminhada. E deu certo", declarou Ramon Dino.

Ramon Dino, enfim, conquista o primeiro título da carreira no Mister Olympia. Ele já havia sido vice-campeão em 2022 e 2023 e ficou em quinto lugar em 2024.

É o primeiro título do Brasil na categoria masculina. Todas as outras conquistas haviam sido de mulheres, incluindo as de Eduarda Bezerra (Wellness) e Natália Coelho (Women's Physique) na noite deste sábado (11).

O "Dinossauro Acreano" chegou em ótima forma nas prévias e foi colocado no centro do palco, já despontando como grande candidato ao título. Para ser campeão, ele levou a melhor no top 3 sobre o alemão Mike Sommerfeld, vice-campeão em 2024, e o norte-americano Terrence Ruffin Diesel, o Ruff, que chegou na edição deste ano como um dos favoritos.

A disputa marcou uma nova era na categoria. Isso porque Chris Bumstead, o CBum, fisiculturista canadense, anunciou aposentadoria e não esteve entre os competidores deste ano após ser hexacampeão em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

A categoria Classic Physique avalia os atletas mais proporcionais e simétricos. Eles precisam estar dentro de um limite de peso associado à altura de cada competidor.

"Qualquer um do top 5 pode ser campeão se chegar bem, mas esse dia foi nosso. Se preparou para esse dia há muito tempo", avaliou Ramon Dino.

