Ex-atacante da seleção mexicana é detido suspeito de abusar de enteada

O ex-jogador Omar Bravo, que atuou pela seleção mexicana entre 2003 e 2013, foi preso preventivamente no último domingo (5), suspeito de abusar sexualmente da enteada, uma adolescente de 17 anos.

De acordo com as autoridades mexicanas, o juiz responsável pelo caso determinou que Bravo permaneça preso por pelo menos seis meses, enquanto o processo segue em andamento. Caso seja considerado culpado, o ex-atacante poderá cumprir pena de até 10 anos de prisão.

As investigações apontam que o ex-jogador teria abusado da jovem ao longo dos últimos seis anos. Entre as provas apresentadas pela acusação estão mensagens trocadas entre Bravo e a vítima, além de vídeos que reforçariam o relato da adolescente.

Omar Bravo, de 44 anos, foi um dos principais nomes do futebol mexicano nos anos 2000. Ele representou o México na Copa do Mundo de 2006, disputada na Alemanha, e conquistou a Copa Ouro da Concacaf em duas ocasiões — 2003 e 2009.

Durante sua carreira, Bravo se destacou principalmente com a camisa do Chivas Guadalajara, onde se tornou ídolo e um dos maiores artilheiros do clube. O atacante também teve passagens por outras equipes mexicanas, como o Cruz Azul, e chegou a atuar em competições internacionais, incluindo edições da Copa Libertadores.

Além disso, o ex-jogador chegou a enfrentar clubes brasileiros como Inter e São Paulo, marcando gols em confrontos válidos por torneios continentais. O caso segue sob investigação pela Justiça do México.

