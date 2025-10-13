Notícias ao Minuto
Presidente do Barcelona fala sobre relação com Messi e faz promessa

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, afirmou que pretende realizar uma grande homenagem a Lionel Messi e comentou sobre os desafios de comandar o clube. Ele admitiu que a relação com o argentino esfriou após a saída em 2021, mas garantiu que o vínculo foi parcialmente recuperado

13/10/2025 08:30 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Esporte

Barcelona

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, participou do programa Bestial, da emissora 3Cat, e falou abertamente sobre sua gestão à frente do clube catalão, os desafios do cargo e sua relação com Lionel Messi.

 

“Gosto de ser presidente do Barcelona. Gosto do que faço. Há muitas pessoas que poderiam ocupar esse cargo e fazer um bom trabalho, mas eu amo o Barcelona e me senti chamado a resolver as situações difíceis. Sempre quero que os torcedores estejam felizes”, afirmou Laporta.

O dirigente destacou a responsabilidade e a ética que considera essenciais no comando do clube. “Um presidente do Barcelona precisa ser responsável e dizer sempre a verdade. O clube só tem uma palavra. As pessoas precisam confiar em você. É fundamental colocar os interesses do Barcelona acima dos seus”, disse.

Laporta também comentou sobre a relação com Messi, que deixou o clube em 2021 após não chegar a um acordo de renovação. “Tivemos uma relação muito boa durante muito tempo. Quando o contrato não foi renovado, essa relação esfriou um pouco. Depois, recuperamos, mais ou menos”, contou.

O presidente prometeu ainda uma homenagem ao craque argentino. “Estamos confiantes de que faremos uma grande homenagem a ele, a homenagem que ele merece”, afirmou.

Laporta aproveitou a entrevista para destacar a identidade do clube. “O Barcelona é mais do que um clube porque representa a Catalunha e, ao mesmo tempo, é global. É inclusivo e aceita diferentes formas de pensamento e ideologias. Essa é a grandeza do Barça, admirado no mundo inteiro.”

Messi deixou o Barcelona em 2021, após duas décadas no clube, e assinou com o Paris Saint-Germain. Na época, o argentino explicou que havia reduzido o salário em 50%, mas que o acordo acabou não se concretizando. “Fizemos o possível, mas não conseguimos chegar a um acordo”, disse o jogador.

Depois de duas temporadas na França, Messi se transferiu para o Inter Miami, da MLS, onde atua desde o meio de 2023.

