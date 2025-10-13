Notícias ao Minuto
Procurar

Memphis domina e volta ao Corinthians só atrás de Haaland na Europa

Vice-artilheiro das Eliminatórias Europeias com sete gols, Memphis Depay voltou ao Corinthians após brilhar pela seleção holandesa, onde já é o maior goleador e garçom da história. O atacante deve reforçar o time no clássico contra o Santos, mas ainda disputa vaga no ataque titular

Memphis domina e volta ao Corinthians só atrás de Haaland na Europa

© Getty

Folhapress
13/10/2025 11:30 ‧ há 3 horas por Folhapress

Esporte

Memphis

(UOL/FOLHAPRESS) - Memphis Depay volta ao Corinthians após a Data Fifa ainda mais dominante na seleção holandesa e atrás apenas de Haaland nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026.

 

NINGUÉM ACIMA DE MEMPHIS NA HOLANDA

Memphis abriu ainda mais vantagem na artilharia histórica da seleção holandesa. Eles foi às redes duas vezes -uma contra Malta e outra contra Finlândia- e chegou aos 54 gols.

Memphis ainda se tornou o maior garçom da seleção nesta Data Fifa. O camisa 10 deu duas assistências na goleada da Holanda sobre a Finlândia, chegou a 35 passes para gols e deixou Sneijder para trás.


A despedida desta Data Fifa ainda ficou marcada por uma homenagem. Memphis ganhou um bandeirão da torcida por ter se tornado o maior artilheiro da seleção. Ele alcançou o feito em setembro, mas só neste final de semana fez seu primeiro jogo em casa desde que conseguiu a marca.

Mas a Data Fifa começou com apuros. Memphis alegou ter seu passaporte roubado no Brasil e perdeu o embarque rumo à Holanda. Ele se apresentou atrasado.

HAALAND NA MIRA

Memphis é o vice-artilheiro das Eliminatórias Europeias. Com sete gols, ele só está atrás de Haaland, que tem 12 e comanda a Noruega rumo à Copa.

O mesmo acontece na somatória de participações em gols. O astro corintiano tem 11 (sete tentos e quatro assistências). Haaland tem 14 ao todo (12 gols e dois passes).

A Holanda vai enfrentar Polônia e Lituânia nas duas rodadas finais das Eliminatórias, em novembro, e deve garantir sua vaga na próxima Copa.

VOLTA AO CORINTHIANS

Memphis deve estar à disposição para o clássico contra o Santos. O Corinthians enfrenta o rival na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro.

A titularidade não está garantida. Recuperado de um edema na coxa, o holandês jogou poucos minutos na vitória corintiana sobre o Mirassol, antes da Data Fifa. Yuri Alberto e Gui Negão foram os titulares do ataque naquele dia.

Ancelotti projeta definir elenco da Copa em março e cita Neymar: 'Joga em qualquer equipe'

Ancelotti projeta definir elenco da Copa em março e cita Neymar: 'Joga em qualquer equipe'

Com apenas cinco jogos no comando da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti afirmou que ainda está em fase de testes e que a lista definitiva para a Copa do Mundo de 2026 deve ser definida apenas em março. O técnico destacou equilíbrio entre espetáculo e solidez defensiva

Estadao Conteudo | 09:15 - 13/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Seleção Brasileira

Hoje tem Seleção Brasileira: veja o horário e onde assistir ao amistoso

2

esporte

Palmeiras

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

3

esporte

Relato

'Dinheiro não trará minha saúde de volta', diz ex-atacante ao desabafar após drama

4

esporte

Palmeiras

Palmeiras enfrentará rival durante Data FIFA

5

esporte

Seleção Brasileira

CBF envia árbitros para treinos na Granja Comary; psicólogo é novidade

6

esporte

Futebol

Ancelotti busca solução para o ataque da seleção com dupla Vinicius Jr. e Rodrygo

7

esporte

Futebol

Palmeiras pode perder Vitor Roque para reta final do Brasileirão por gancho

8

esporte

Futebol

'Flamengo não tinha grana pro papel higiênico', diz Bap, que cita desunião de clubes

9

esporte

São Paulo FC

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

10

esporte

Seleção Brasileira

Casemiro é sincero ao falar sobre Copa do Mundo e vê seleção 'um pouco atrás das concorrentes'