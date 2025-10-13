Notícias ao Minuto
Oscar sofre nova lesão em treino e é mais uma vez desfalque no São Paulo

O jogador se lesionou durante os treinos, se queixando de dores na panturrilha direita; o São Paulo enfrenta o Grêmio acontece nesta quinta-feira, em Porto Alegre

Folhapress
13/10/2025 22:24 ‧ há 6 minutos por Folhapress

Esporte

Futebol

(UOL/FOLHAPRESS) - O meia Oscar, do São Paulo, foi diagnosticado com uma nova lesão muscular. O meia não deve viajar à Porto Alegre para enfrentar o Grêmio.

 

O camisa 8 se lesionou durante os treinos, se queixando de dores na panturrilha direita. Ele passou por exames médicos no CT da Barra Funda, que diagnosticaram uma nova contusão.

Como o UOL mostrou, o São Paulo trabalhava para tê-lo à disposição para o embate de quinta-feira, pela 28ª rodada do Brasileiro. Ele se recuperava desde de julho de uma fraturas em três vértebras das costas.

A última vez que Oscar foi a campo foi na vitória por 2 a 0, contra o Corinthians. Desde então, ele foi relacionado duas vezes ao banco de reservas, contra Fortaleza e Palmeiras, mas não foi ao gramado.

O jogo contra o Grêmio acontece nesta quinta-feira, em Porto Alegre. A bola rola às 19h (de Brasília), pelo nacional.

País novato na Copa do Mundo fala português e é o 2° menor a se classificar

Folhapress | 20:36 - 13/10/2025

