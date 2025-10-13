Após golear Coreia, Ancelotti prevê mais testes contra o Japão

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo a seleção tendo feito na goleada por 5 a 0 contra a Coreia do Sul a melhor apresentação sob seu comando, Carlo Ancelotti ainda prevê mais alguns testes no time titular para a partida desta terça-feira (14), contra o Japão.

Segundo o técnico, a intenção é seguir com a observação de nomes que podem compor a equipe na Copa do Mundo de 2026 até os amistosos de novembro, contra seleções africanas, com uma lista já mais próxima da definitiva nas últimas partidas preparatórias pré-Mundial, em março, contra times europeus.

No segundo compromisso da atual Data Fifa na Ásia, o Brasil encara o Japão, às 7h30 (horário de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio, defendendo uma invencibilidade histórica -são 13 encontros entre as duas seleções principais até aqui, com 11 vitórias da seleção brasileira e dois empates.

"Creio que a observação dos jogadores siga até a Data Fifa de novembro. É um momento onde podemos experimentar algumas coisas, e também no jogo de amanhã, para dar mais oportunidades a outros jogadores", afirmou Ancelotti em entrevista nesta segunda-feira (13), na capital japonesa.

"Na Data Fifa de março, pode ser que tenhamos a lista dos jogadores que vão jogar a Copa do Mundo", acrescentou o treinador.

No último treino antes do confronto contra os japoneses, Ancelotti esboçou uma equipe com mudanças diversas, desde o gol até o ataque.

Dos jogadores que começaram contra a Coreia, apenas Bruno Guimarães, Casemiro e Vinicius Junior treinaram entre os titulares.

A linha defensiva foi formada por Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto, com Lucas Paquetá no meio, e Luiz Henrique e Gabriel Martinelli no ataque.

Embaixo das traves, Bento, do Al Nassr, que começou contra os coreanos, deve dar lugar a Hugo Souza, do Corinthians.

"A expectativa está a mil, é a melhor possível. Com certeza é a realização de um sonho, trabalhei a minha vida inteira para chegar nesse momento", afirmou o arqueiro de 1,96 m e 26 anos, que fará sua estreia com a camisa da seleção brasileira.

"Agora é entrar em campo, fazer o que sei fazer e o que me trouxe até aqui. Tem a ansiedade e o frio na barriga, que são comuns. Que seja o primeiro de muitos", disse o goleiro.

"Toda a comissão tem muita confiança nesses goleiros [que foram convocados]. E eu creio que vão jogar muito bem", afirmou Ancelotti, que não pôde contar para os amistosos na Ásia com Alisson, titular do treinador nas partidas anteriores do Brasil até aqui, e Ederson -ambos fora de ação por lesão.

O treinador italiano afirmou também que, ao mesmo tempo em que ainda quer ver como alguns nomes se incorporam ao jogo coletivo da equipe, também tem a intenção de aproveitar as próximas partidas para, aos poucos, começar a definição de alguns dos nomes de confiança que devem estar na Copa.

Um deles é o volante Bruno Guimarães, do Newcastle, titular nas cinco partidas sob o comando de Ancelotti na seleção brasileira e autor de bela assistência para Estêvão abrir o placar contra a Coreia.

"O professor Ancelotti vem me passando muita confiança, e acho que eu venho vivendo o meu melhor momento com a camisa da seleção", afirmou o meia.

Apesar do bom momento vivido com a camisa amarela, Bruno Guimarães ressaltou que o grupo que vai disputar o Mundial ainda não está fechado. Por isso, entende ser preciso aproveitar bem todas as oportunidades recebidas.

"A gente entende que o grupo não está definido, então é normal o professor querer testar. Uma Copa do Mundo não é sobre os 11 [titulares], mas sim sobre quem vai ser convocado, porque muita coisa acontece. É uma competição de tiro curto, e pode haver lesões, suspensões", afirmou o volante.

"Quem estiver em campo [contra o Japão] vai querer desempenhar o melhor futebol. Está chegando o momento da Copa, então todo mundo que tem oportunidade tem que mostrar", disse o camisa 8.

Segundo o treinador italiano, a intenção é encontrar uma formação que possa apresentar um "futebol bonito".

De acordo com Ancelotti, sua concepção de futebol bonito envolve tanto a qualidade individual, "que todos os jogadores do Brasil têm", e também o compromisso coletivo demonstrado pela equipe durante as partidas.

"Jogo bonito não é só com a bola. É também sem a bola, que é um aspecto muito importante do jogo."

Do lado japonês, o principal destaque do time é o atacante Ayase Ueda, de 27 anos.

Artilheiro da equipe nas Eliminatórias asiáticas, com oito gols em nove partidas, ele saiu do banco na partida amistosa contra o Paraguai, na sexta-feira, marcando nos acréscimos para arrancar um empate em 2 a 2.

Ele também lidera a artilharia na atual temporada do Campeonato Holandês, com oito gols pelo Feyenoord, em onze jogos.

"Embora reconheçamos que o Brasil é uma das melhores seleções do mundo, nossos jogadores agora estão competindo no cenário europeu, e queremos enfrentá-los de igual para igual", afirmou o técnico do Japão, Hajime Moriyasu.

No ataque, o treinador também tem à disposição nomes como de Takumi Minamino, do Monaco, e Takefusa Kubo, do Real Sociedad.

"Queremos lutar em pé de igualdade, para testar onde estamos agora e ver o que ainda nos falta", acrescentou o treinador.

FICHA TÉCNICA: JAPÃO X BRASIL (AMISTOSO)

Local: Ajinomoto Stadium, em Tóquio

Horário: 7h30 (de Brasília)

Árbitro: Kim Jong Hyeok (KOR)

Transmissão: Globo, SporTV e GeTV

Brasil: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Vinicius Junior, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli

Técnico: Carlo Ancelotti

Japão: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Tsuyoshi Watanabe, Junnosuke Suzuki; Junya Ito, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Keito Nakamura, Ritsu Doan; Takumi Minamino, Koki Ogawa

Técnico: Hajime Moriyasu