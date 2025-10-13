Notícias ao Minuto
Conmebol aplica multa ao Flamengo por gestos obscenos de Bruno Henrique

Bruno Henrique se enfureceu no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, em La Plata (Argentina), e passou a fazer os gestos obscenos para a torcida do Estudiantes

© Getty Images

Folhapress
13/10/2025 19:36 ‧ há 2 horas por Folhapress

Esporte

Futebol

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol aplicou uma multa de US$ 25 mil (cerca de R$ 136,5 mil) ao Flamengo por conta dos gestos obscenos de Bruno Henrique, para a torcida do Estudiantes, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, em La Plata (Argentina). O UOL apurou que o clube irá recorrer.

 

O QUE ACONTECEU

Após a heroica classificação nos pênaltis, os jogadores do Flamengo passaram a comemorar ainda no gramado do estádio UNO Jorge Hirshi. Porém, os torcedores do Estudiantes não gostaram e atiraram objetos nos atletas rubro-negros.

Bruno Henrique se enfureceu e passou a fazer os gestos obscenos. Primeiramente, mostrou o dedo do meio e, em seguida, segurou e balançou suas partes íntimas.

A imprensa argentina repercutiu bastante a cena e o assunto chegou à Conmebol, que reuniu sete links de reportagens sobre o tema e abriu expediente contra o atacante.

'SOU SEMPRE O RUIM DA HISTÓRIA'

Bruno Henrique resolveu se manifestar posteriormente e se defendeu das acusações. O comentário aconteceu em uma postagem do perfil "Flamengo da Depressão".

Sou sempre o ruim da história, né? IncrívelBruno Henrique, em comentário no "X"

Bruno Henrique foi além e alegou que sua reação foi após os torcedores do Estudiantes atirarem objetos em direção aos jogadores rubro-negros.

Só mostram a minha parte, mas a parte de nós jogadores sendo atingidos por objetos, latas e outras coisas não mostraram. Inclusive, só tive essa reação por ter recebido um isqueiro no rostoBruno Henrique, em comentário no perfil "Fla da Depressão"

NA MIRA DA JUSTIÇA COMUM E COM EFEITO SUSPENSIVO NO STJD

Bruno Henrique atravessa outras batalhas judiciais em diferentes esferas. Acusado de manipulação esportiva, ele foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por 12 jogos, mas o Flamengo conseguiu obter um efeito suspensivo até o julgamento do recurso no Pleno.

O atacante ainda terá que responder sobre o tema também na Justiça Comum, mas a audiência ainda não tem data marcada.

