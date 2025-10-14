Notícias ao Minuto
Fifa anuncia plano de reconstrução do futebol em Gaza e na Palestina

Gianni Infantino anunciou que a Fifa criará um plano de reconstrução do futebol em Gaza e na Palestina após o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O dirigente afirmou que o esporte será essencial para levar esperança às crianças e unir a população por meio do futebol.

© Reuters

Folhapress
14/10/2025 13:30 ‧ há 21 minutos por Folhapress

Esporte

FIFA

SÃO PAULO, SP 9FOLHAPRESS) - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, informou nesta segunda-feira (13) que a entidade máxima do futebol mundial tem um plano para a reconstrução do futebol em Gaza e na Palestina. Para o dirigente, o esporte terá um papel fundamental na união da população local e na promoção da esperança para as crianças em meio ao acordo para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

 

"Hoje foi um dia histórico para a paz em Sharm el-Sheikh, no Egito. Moldado pela liderança do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pela postura unificada dos líderes mundiais, é um novo amanhecer para toda a região e para o mundo inteiro", escreveu o dirigente nas redes da entidade.

"O papel do futebol é apoiar, unir e dar esperança na região. Ajudaremos a reconstruir todas as instalações de futebol e levaremos o esporte de volta a cada canto do país", acrescentou Infantino.

O dirigente explicou que a Fifa pretende reconstruir campos, enviar instrutores, organizar competições e lançar um fundo voltado à infraestrutura do futebol local. "Levaremos bolas de futebol, construiremos campos, levaremos instrutores, ajudaremos a organizar competições e lançaremos um fundo para ajudar a reconstruir a infraestrutura do futebol na Palestina", disse.

