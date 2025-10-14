Fifa anuncia plano de reconstrução do futebol em Gaza e na Palestina

© Reuters

SÃO PAULO, SP 9FOLHAPRESS) - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, informou nesta segunda-feira (13) que a entidade máxima do futebol mundial tem um plano para a reconstrução do futebol em Gaza e na Palestina. Para o dirigente, o esporte terá um papel fundamental na união da população local e na promoção da esperança para as crianças em meio ao acordo para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

"Hoje foi um dia histórico para a paz em Sharm el-Sheikh, no Egito. Moldado pela liderança do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pela postura unificada dos líderes mundiais, é um novo amanhecer para toda a região e para o mundo inteiro", escreveu o dirigente nas redes da entidade.

"O papel do futebol é apoiar, unir e dar esperança na região. Ajudaremos a reconstruir todas as instalações de futebol e levaremos o esporte de volta a cada canto do país", acrescentou Infantino.

O dirigente explicou que a Fifa pretende reconstruir campos, enviar instrutores, organizar competições e lançar um fundo voltado à infraestrutura do futebol local. "Levaremos bolas de futebol, construiremos campos, levaremos instrutores, ajudaremos a organizar competições e lançaremos um fundo para ajudar a reconstruir a infraestrutura do futebol na Palestina", disse.

VEJA A DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DA FIFA

"Hoje foi um dia histórico para a paz em Sharm el-Sheikh, no Egito. Moldado pela liderança do presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, e pela postura unificada dos líderes mundiais, é um novo amanhecer para toda a região e para o mundo inteiro.

O papel do futebol é apoiar, unir e dar esperança na região. Em Gaza e na Palestina, ajudaremos a reconstruir todas as instalações de futebol. Ajudaremos a trazer o futebol de volta - juntamente com a Associação de Futebol da Palestina - para cada canto do país.

Levaremos bolas de futebol, construiremos campos, levaremos instrutores, ajudaremos a organizar competições e lançaremos um fundo para ajudar a reconstruir a infraestrutura do futebol na Palestina.

A Fifa contribuiu com minicampos, por meio do programa Fifa Arena, e queremos que o mundo todo contribua, porque o futebol traz esperança para as crianças - isso é muito, muito importante.

Agradeço ao Presidente dos EUA por me convidar para esta Cúpula pela Paz e deixei claro a todos os líderes mundiais que a Fifa está aqui para ajudar, auxiliar e se colocar à disposição para tudo o que pudermos fazer para garantir que este processo de paz seja concretizado e chegue ao melhor desfecho possível."