Palmeiras supera Data Fifa com soluções, e Fla tem retorno em reta final

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - Ainda vivos na disputa do Brasileiro e da Libertadores, Palmeiras e Flamengo passaram pela Data Fifa de maneiras distintas com foco na reta final de temporada decisiva para ambos, que se enfrentam no domingo em jogo de suma importância para as pretensões na temporada.

ABEL ENCONTROU SOLUÇÕES PARA DESFALQUES

O principal problema do Palmeiras para esta Data Fifa foram os convocados, já que, diferente do rival, o Verdão teve um duelo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. Gómez, Aníbal Moreno, Flaco López, Facundo Torres e Emiliano Martínez representaram suas seleções.

Além dos convocados, Vitor Roque esteve suspenso pelo terceiro amarelo, e Sosa foi ao departamento médico após sentir lesão muscular contra o São Paulo.

Por outro lado, Filipe Luís pôde contar com todo seu elenco à disposição, já que nenhum jogador do Flamengo foi convocado na Data Fifa. O técnico conseguiu trabalhar desde quarta-feira passada após as folgas na segunda e na terça.

No Palmeiras desfalcado, Abel contou apenas com Luighi e o recuperado de lesão Bruno Rodrigues como nomes para montar o ataque para a partida contra o Juventude, disputada no último sábado.

Sem opções, o técnico mudou o esquema com dois atacantes e viu a estrela de Bruno Rodrigues, que marcou um dos gols da vitória por 4 a 1 após longo período machucado.

O alto número de desfalques também fez com que Abel voltasse a contar com a base. Sete jovens estiveram o banco de reservas contra o Juventude, sendo que dois estrearam no profissional: Erick Belé e Luis Pacheco.

FLAMENGO VIVEU PRESSÃO

O lado do Flamengo não foi tão calmo que nem do rival durante a Data Fifa. O Rubro-Negro viu o Palmeiras abrir distância na ponta e conviveu com pressão da torcida.

Fora dos gramados, o clube sofreu uma multa da Conmebol de US$ 25 mil (cerca de R$ 136,5 mil) por causa dos gestos obscenos de Bruno Henrique para a torcida do Estudiantes, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O clube, no entanto, vai recorrer da decisão.

INDIRETA DE ABEL PARA TORCIDA

O treinador português citou em entrevista o apoio da Mancha Verde. Após o jogo contra o Juventude, Abel destacou que a torcida precisa estar presente nos bons e maus momentos.

Não é quando as coisas estão bem que preciso da nossa torcida, ou da Mancha Verde. É nos momentos difíceis. Se o Palmeiras, a Mancha Verde e a torcida querem ser diferentes, é nos momentos duros.Abel Ferreira

A fala de Abel foi entendida por parte da torcida como uma indireta aos xingamentos que recebeu após a eliminação do Palmeiras para o Corinthians, na Copa do Brasil.

DISPUTA NA LIBRA

Nos bastidores, uma briga que envolveu os dois times durante a Data Fifa foi a disputa judicial pelos direitos de televisão da Libra. Após o Flamengo conseguir liminar que determinou o bloqueio do repasse R$ 77 milhões aos clubes do grupo, o Palmeiras foi voz ativa contra a decisão.

Os presidentes estiveram presentes nos holofotes da disputa. Pelo lado do Fla, Bap conseguiu 'blindar' o elenco, tirando um pouco da pressão da equipe que soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Enquanto a presidente palmeirense Leila Pereira foi crítica às ações do mandatário rubro-negro.

ANTES DE 'FINAL', UMA RODADA DO BRASILEIRÃO

Antes de se encontrarem no domingo, os dois times voltam a campo na quarta em duelos duros: o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino às 19h enquanto o Flamengo visita o Botafogo às 19h30.

Para a partida contra o Bragantino, Abel ainda deve contar com o desfalque de Gustavo Gómez, que não deve retornar a tempo. Os outros convocados serão avaliados pelo Núcleo de Saúde e Performance, mas Flaco e Anibal, que estão com a Argentina para o amistoso desta terça-feira (14) contra Porto Rico, podem ser desfalques também.

Sosa também é dúvida e pode aparecer no confronto. O atacante paraguaio participou de parte do treino desta segunda e, caso siga em evolução, pode ser opção. Já o lateral-direito Khellven segue com grande inchaço no pé e não deve jogar.

No Flamengo uma boa notícia foi o retorno de Pulgar aos treinos com o grupo após meses se recuperando de uma cirurgia no pé direito. O volante, no entanto, ainda não sabe se jogará na partida desta quarta-feira (15) ou se será preparado para o confronto decisivo contra o Palmeiras.

Outra dúvida para o clássico desta quarta-feira é Saúl, que ainda sente dores no tornozelo esquerdo que o tiraram da derrota para o Bahia antes da data Fifa.