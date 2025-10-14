Brasil leva virada inédita e perde do Japão por 3 a 2 em Tóquio

© CBF

O Brasil sofreu uma virada histórica e perdeu para o Japão por 3 a 2 nesta terça-feira (14), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. Após abrir 2 a 0 no placar, a Seleção Brasileira levou três gols e registrou sua primeira derrota para os japoneses na história.

Com o resultado, o Brasil segue sem alcançar 100% de aproveitamento em uma Data Fifa desde outubro de 2024, quando, sob o comando de Dorival Júnior, venceu Chile e Peru nas Eliminatórias. Desde que assumiu o cargo em junho, Carlo Ancelotti soma três vitórias, um empate e duas derrotas — aproveitamento de 55,5%.

Em relação à goleada sobre a Coreia do Sul na última sexta-feira (10), Ancelotti fez mudanças no time titular. A equipe iniciou o jogo com: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior e Gabriel Martinelli.

O Japão começou pressionando, mas o Brasil abriu o placar aos 26 minutos, quando Paulo Henrique recebeu passe de Bruno Guimarães e finalizou com categoria. Pouco depois, aos 32, Martinelli ampliou após lançamento preciso de Paquetá.

Na volta do intervalo, os japoneses reagiram. Aos 7 minutos, Minamino aproveitou erro de Fabrício Bruno e descontou. Em seguida, o próprio zagueiro desviou contra o próprio gol e deixou tudo igual. Aos 26, Ueda completou de cabeça após escanteio e decretou a virada por 3 a 2.

Foi a primeira vez que a Seleção sofreu mais de dois gols sob o comando de Ancelotti. O Brasil volta a campo em novembro para dois amistosos contra seleções africanas na Europa — os adversários ainda serão confirmados pela CBF.