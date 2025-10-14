Notícias ao Minuto
Procurar

Brasil leva virada inédita e perde do Japão por 3 a 2 em Tóquio

A Seleção Brasileira abriu 2 a 0, mas sofreu três gols e perdeu pela primeira vez para o Japão. O revés marcou a segunda derrota da era Ancelotti, que tem 55,5% de aproveitamento. O Brasil volta a jogar em novembro, em amistosos contra seleções africanas

Brasil leva virada inédita e perde do Japão por 3 a 2 em Tóquio

© CBF

Notícias ao Minuto
14/10/2025 09:43 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Esporte

Seleção Brasileira

O Brasil sofreu uma virada histórica e perdeu para o Japão por 3 a 2 nesta terça-feira (14), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. Após abrir 2 a 0 no placar, a Seleção Brasileira levou três gols e registrou sua primeira derrota para os japoneses na história.

 

Com o resultado, o Brasil segue sem alcançar 100% de aproveitamento em uma Data Fifa desde outubro de 2024, quando, sob o comando de Dorival Júnior, venceu Chile e Peru nas Eliminatórias. Desde que assumiu o cargo em junho, Carlo Ancelotti soma três vitórias, um empate e duas derrotas — aproveitamento de 55,5%.

Em relação à goleada sobre a Coreia do Sul na última sexta-feira (10), Ancelotti fez mudanças no time titular. A equipe iniciou o jogo com: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior e Gabriel Martinelli.

O Japão começou pressionando, mas o Brasil abriu o placar aos 26 minutos, quando Paulo Henrique recebeu passe de Bruno Guimarães e finalizou com categoria. Pouco depois, aos 32, Martinelli ampliou após lançamento preciso de Paquetá.

Na volta do intervalo, os japoneses reagiram. Aos 7 minutos, Minamino aproveitou erro de Fabrício Bruno e descontou. Em seguida, o próprio zagueiro desviou contra o próprio gol e deixou tudo igual. Aos 26, Ueda completou de cabeça após escanteio e decretou a virada por 3 a 2.

Foi a primeira vez que a Seleção sofreu mais de dois gols sob o comando de Ancelotti. O Brasil volta a campo em novembro para dois amistosos contra seleções africanas na Europa — os adversários ainda serão confirmados pela CBF.

Ancelotti afina Seleção e já tem base para a Copa de 2026

Ancelotti afina Seleção e já tem base para a Copa de 2026

A menos de um ano do Mundial, Carlo Ancelotti começa a fechar o grupo que representará o Brasil na Copa de 2026. Com defesa e meio-campo praticamente definidos, o técnico ainda busca opções para as laterais e avalia o retorno de Neymar, que não foi convocado em nenhuma oportunidade até agora

Notícias ao Minuto | 06:35 - 14/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Seleção Brasileira

Hoje tem Seleção Brasileira: veja o horário e onde assistir ao amistoso

2

esporte

Palmeiras

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

3

esporte

Relato

'Dinheiro não trará minha saúde de volta', diz ex-atacante ao desabafar após drama

4

esporte

Palmeiras

Palmeiras enfrentará rival durante Data FIFA

5

esporte

Seleção Brasileira

CBF envia árbitros para treinos na Granja Comary; psicólogo é novidade

6

esporte

Futebol

Ancelotti busca solução para o ataque da seleção com dupla Vinicius Jr. e Rodrygo

7

esporte

Futebol

Palmeiras pode perder Vitor Roque para reta final do Brasileirão por gancho

8

esporte

Futebol

'Flamengo não tinha grana pro papel higiênico', diz Bap, que cita desunião de clubes

9

esporte

São Paulo FC

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

10

esporte

Seleção Brasileira

Casemiro é sincero ao falar sobre Copa do Mundo e vê seleção 'um pouco atrás das concorrentes'