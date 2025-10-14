Árbitro inglês se declara como culpado em caso de pornografia infantil

© Getty Images

David Coote, árbitro que foi destituído pela Federação Inglesa de Futebol após várias polêmicas envolvendo críticas a Jurgen Klopp, quando era treinador do Liverpool, teve de se apresentar, esta terça-feira (14), em tribunal para responder às acusações de produzir pornografia infantil, tendo-se declarado como culpado.

Segundo o The Independent, o ex-árbitro foi ao Tribunal Judicial de Nottingham e acabou tendo direito a liberdade condicional, porém com a obrigação de se apresentar no mesmo local no dia 11 de dezembro, para ser informado da sentença final do caso.

No entanto, esta liberdade condicional tem ainda outras cláusulas que David Coote deverá respeitar, tais como não estar em contato com menores de 18 anos e não residir em um endereço que seja a mesma de alguém com menos de 18 anos de idade.

Vale lembrar que a acusação de 2 de janeiro 2020, diz respeito a um incidente de "categoria A", a mais grave de todas, habitualmente atribuída a imagens onde surgem crianças sofrendo estupro ou sexualmente abusadas por adultos.

"Um suspeito está pendente de aparição em tribunal, depois de ter sido acusado de produção de uma imagem indecente de uma criança. David Coote, de 43 anos de idade, foi acusado da infração após uma investigação ser realizada pela Polícia de Nottinghamshire", destaca o comunicado emitido pelas autoridades.

"A acusação está relacionada com um arquivo de vídeo recuperado pelos agentes, em fevereiro deste ano. Coote, natural de Collingham, foi acusado em 12 de agosto, e está, atualmente, sob fiança policial condicional. Ele deverá comparecer no Tribunal de Magistrados de Nottingham no dia 11 de setembro", acrescenta a nota.

Polêmicas com o árbitro inglês não ficam por aqui

David Coote, vale lembrar, deu o que falar em novembro do passado ano de 2024, quando foi tornado público, nas redes sociais, um vídeo no qual surgia insultando, não só o Liverpool, como também o ex-treinador, Jurgen Klopp, o chamando de "arrogante" e "alemão canalha", visto que o teria acusado de "mentir".

Dias depois, o árbitro acabaria sendo suspenso pelo Professional Game Match Officials Board (PGMOL, o organismo responsável por reger os árbitros, na Inglaterra), antes de, no seguinte mês de dezembro, ter sido banido de apitar jogos em todo o país.

Depois outras imagens de Coote viralizaram. Um dos casos, o próprio era visto consumindo uma substância branca (suportamente, cocaína), em pleno Campeonato da Europa de 2024, competição na qual atuou na qualidade de VAR.

A polêmica atingiu tamanha dimensão que chegou, inclusive, à UEFA, que agiu prontamente, proibindo-o de comandar qualquer partida oficial em território europeu até 30 de junho de 2026.

David coote ladies and gentlemen pic.twitter.com/WDHc36a7Mn — Josh (@Josh97LFC) November 11, 2024

Já em janeiro de 2025, David Coote concedeu uma extensa entrevista ao jornal britânico The Sun, onde assumiu, pela primeira vez, a homossexualidade: "Senti uma profunda sensação de vergonha, durante os meus anos de adolescência, em particular. Não me assumi perante os meus pais antes dos 21 anos. Não me assumi perante os meus amigos antes dos 25 anos".

"A minha sexualidade não foi a única razão que me levou a estar nesta posição, mas não estaria a contar uma história autêntica se não dissesse que sou gay e que tive reais dificuldades em esconder isso. Escondi as minhas emoções como jovem árbitro, e escondi também a minha sexualidade. É uma boa qualidade enquanto árbitro, mas uma terrível qualidade enquanto ser humano. E isso me levou a toda uma série de comportamentos", completou.

Leia Também: Brasil leva virada inédita e perde do Japão por 3 a 2 em Tóquio