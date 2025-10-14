Notícias ao Minuto
Rafael Tolói, do São Paulo, segue em tratamento e não enfrenta o Grêmio

O zagueiro se recupera de uma lesão muscular de grau 1 no músculo posterior da coxa, sofrida ainda no embate contra o Ceará, há duas semanas

Folhapress
14/10/2025 15:23

(UOL/FOLHAPRESS) - Zagueiro do São Paulo, Rafael Tolói está fora da partida contra o Grêmio, na quinta-feira, pelo Brasileiro.

 

A reportagem apurou que o defensor de 35 anos deverá permanecer em São Paulo, enquanto a delegação vai a Porto Alegre para visitar o Tricolor Gaúcho. O time embarca ao Rio Grande do Sul na tarde desta quarta-feira, após sessão de treinos pela manhã.

Tolói se recupera de uma lesão muscular de grau 1 no músculo posterior da coxa, sofrida ainda no embate contra o Ceará, há duas semanas. A expectativa inicial era de ser ausência por dez a 15 dias.

Apesar da baixa, o técnico Hernán Crespo terá o reforço de Nahuel Ferraresi para a posição, após cancelamento do amistoso entre Venezuela e Belize, nos Estados Unidos, nesta terça-feira.

Havia temor no Tricolor de o defensor não ter condições físicas de atuar contra o Grêmio se fosse novamente titular pela seleção venezuelana. Com presença de Ferraresi confirmada, Tolói será, portanto, a única baixa para a defesa.

A partida contra o Grêmio acontece às 19h (de Brasília) desta quinta-feira, na Arena do Grêmio. O São Paulo é 8° colocado do Brasileirão, com 38 pontos somados.

Leia Também: Após polêmicas, Grêmio x São Paulo terá juiz que é gerente de serralheria

