Entenda a exigência do Manchester United para Casemiro renovar contrato

O futuro de Casemiro, 33, segue incerto no Manchester United. O volante brasileiro tem contrato até o fim da temporada, mas poderá continuar no clube caso aceite as condições impostas pela diretoria.

Segundo a ESPN, Casemiro já foi informado de que precisará aceitar uma redução salarial para permanecer em Old Trafford. Seu contrato atual inclui uma cláusula de renovação por mais um ano, mas, se for acionada, o jogador manteria o mesmo salário — algo que o clube deseja rever devido à sua atual política de cortes de custos.

Um dos atletas mais bem pagos do elenco, Casemiro é parte de uma lista de jogadores que podem ter de renegociar salários ou deixar o clube, como já ocorreu com David De Gea, Raphaël Varane e Marcus Rashford. Harry Maguire também estaria entre os nomes que poderão ser desafiados a reduzir vencimentos.

A chegada do técnico português Rúben Amorim ao Manchester United, há quase um ano, chegou a tirar espaço de Casemiro no início, mas o meio-campista reconquistou a confiança do treinador ao longo da última temporada. Amorim chegou a elogiá-lo publicamente, dizendo que o brasileiro o fez “mudar de ideia” e que agora é presença constante entre os titulares.

Em 2025/26, Casemiro disputou seis das oito partidas dos Red Devils — ficou fora de uma por suspensão, após ser expulso contra o Chelsea, e de outra por opção técnica, diante do Grimsby Town, pela Copa da Inglaterra.

Apesar do impasse, há interesse de outros clubes no jogador. Equipes da Arábia Saudita observam sua situação, e um retorno ao São Paulo, clube onde foi revelado, também não está descartado.

A ESPN afirma, no entanto, que a família de Casemiro está completamente adaptada à vida na Inglaterra, o que pode levá-lo a aceitar uma nova temporada pelo Manchester United. O brasileiro foi contratado em 2022 por cerca de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 490 milhões).



