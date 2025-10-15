Notícias ao Minuto
Argentina goleia Porto Rico por 6 a 0 em amistoso nos EUA

Com show coletivo e duas assistências de Messi, a atual campeã mundial dominou a partida em Fort Lauderdale. Mac Allister marcou dois gols, e Lautaro Martínez fechou a goleada. O jogo teve quatro estreias na seleção argentina e participação do palmeirense Aníbal Moreno

15/10/2025 06:12 ‧ há 31 minutos por Notícias ao Minuto

Esporte

Copa do Mund 2026

A atual campeã mundial, a Argentina, já classificada para a Copa do Mundo de 2026, goleou Porto Rico por 6 a 0 em amistoso realizado nesta terça-feira (14) em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

 

A partida foi disputada na casa do Inter Miami, clube de Lionel Messi, e teve domínio total dos argentinos. Alexis Mac Allister marcou duas vezes, aos 14 e 36 minutos; Gonzalo Montiel fez aos 23; Steven Echevarria marcou contra, aos 64; e Lautaro Martínez completou a goleada com dois gols, aos 79 e 84.

Messi, que chegou a 195 partidas pela seleção principal, não balançou as redes, mas participou diretamente de cinco dos seis gols — apenas o gol contra não teve sua participação. O craque fez duas assistências e chegou a 61 passes para gol com a camisa da Argentina.

O jogo também marcou quatro estreias pela seleção: José Manuel “Flaco” López e Aníbal Moreno, ambos do Palmeiras; Lautaro Rivero, do River Plate; e o goleiro Facundo Cambeses, do Racing Club.

O zagueiro Nicolás Otamendi, capitão do Benfica, foi titular, mas deixou o campo no intervalo.

O próximo compromisso da Argentina deve ser a Finalíssima, duelo entre os campeões da América do Sul e da Europa — no caso, Espanha —, previsto para março de 2026, ainda sem confirmação oficial.
 
 

Entenda a exigência do Manchester United para Casemiro renovar contrato

Entenda a exigência do Manchester United para Casemiro renovar contrato

O volante brasileiro, de 33 anos, tem contrato até o fim da temporada, mas o clube inglês quer reduzir seus vencimentos para mantê-lo. Casemiro é um dos jogadores mais bem pagos do elenco e desperta interesse de equipes da Arábia Saudita e do São Paulo

Notícias ao Minuto | 04:27 - 15/10/2025


 

