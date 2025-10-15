GP dos EUA de F1: confira os horários e o retorno da corrida Sprint

Notícias ao Minuto
Após uma pausa de uma semana, a Fórmula 1 volta neste fim de semana com o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin. O australiano Oscar Piastri lidera o campeonato, enquanto Verstappen busca reação e a Ferrari tenta conquistar sua primeira vitória na temporada

15/10/2025 05:25

O Mundial de Fórmula 1 retorna no próximo fim de semana após uma semana de pausa. A caravana da categoria atravessa o Atlântico para dar início à fase americana do calendário, começando pelo Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, no Texas.

 

Piastri defende a liderança

Chegando ao Circuito das Américas, Oscar Piastri, da McLaren, lidera o campeonato. O australiano não subiu ao pódio nas duas últimas etapas e agora tem 22 pontos de vantagem sobre o companheiro Lando Norris.

A McLaren viveu momentos de tensão na corrida anterior e precisa se manter focada diante da ameaça de Max Verstappen. O piloto da Red Bull aparece em terceiro lugar, vem de quatro pódios consecutivos e está a 63 pontos da liderança — ainda com chances matemáticas de disputar o título.

Russell em quarto e Ferrari em busca da primeira vitória

George Russell, da Mercedes, ocupa a quarta posição após conquistar sua segunda vitória na temporada, em Singapura. Logo atrás vêm Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari, que seguem em busca do primeiro triunfo de 2025. A equipe italiana está em terceiro no Mundial de Construtores, mas sob pressão da Red Bull, que está apenas oito pontos atrás.

Formato Sprint no GP dos EUA

O GP dos Estados Unidos será o quarto da temporada com formato Sprint. Assim, haverá apenas um treino livre na sexta-feira, seguido pela classificação para a corrida Sprint no mesmo dia. No sábado, ocorre a prova Sprint que distribui pontos aos oito primeiros colocados e, à noite, a classificação para o Grande Prêmio. A corrida principal será disputada no domingo.

Horários do GP dos Estados Unidos (horário de Brasília)
Sexta-feira, 17 de outubro

14h30 – 15h30: Treino livre
18h30 – 19h14: Classificação Sprint

Sábado, 18 de outubro
14h00 – 14h30: Corrida Sprint
18h00 – 19h00: Classificação

Domingo, 19 de outubro
16h00: Corrida principal

