Cristiano Ronaldo bate recorde histórico nas eliminatórias da Copa

Cristiano Ronaldo comemorou nesta quarta-feira o novo recorde alcançado no empate de Portugal com a Hungria por 2 a 2, na noite anterior. Nas redes sociais, o craque se disse muito orgulhoso por se tornar o maior artilheiro da história das eliminatórias para Copas do Mundo, com 41 gols.
“Não é segredo que representar a Seleção significa muito para mim e, por isso, estou muito orgulhoso de ter atingido esta marca única por Portugal”, escreveu o capitão. Ele também afirmou estar focado na classificação da equipe para o Mundial de 2026, adiada para novembro. “Obrigado a todos que me ajudaram a chegar aqui. Nos vemos em novembro para fechar o apuramento para o Mundial”, completou.
Quem para CR7?
Após perder um pênalti contra a Irlanda no último sábado, Cristiano Ronaldo se redimiu marcando dois gols diante da Hungria. O primeiro saiu aos 22 minutos, após passe de Nélson Semedo, e o segundo antes do intervalo, com assistência de Nuno Mendes.
Com os dois gols, o português chegou a 41 em 51 partidas pelas fases de qualificação para Copas do Mundo, superando nomes históricos do futebol. Segundo o site Transfermarkt, o guatemalteco Carlos Ruiz ocupa o segundo lugar com 39 gols em 47 jogos, seguido de Lionel Messi, com 36 em 72 partidas.
Outros nomes no ranking são o iraniano Ali Daei (35), o polonês Robert Lewandowski (33), o uruguaio Luis Suárez (29), o bósnio Edin Dzeko (29), o iraniano Sardar Azmoun (29), o neozelandês Chris Wood (29) e o iraniano Karim Bagheri (28).
Mesmo com o brilho de Cristiano Ronaldo, Portugal desperdiçou a chance de garantir vaga antecipada na Copa de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O empate com a Hungria, após o tropeço da Armênia diante da Irlanda, adiou a classificação.
Portugal lidera o Grupo F com 10 pontos, seguido por Hungria (5), Irlanda (4) e Armênia (3). A equipe volta a campo em 13 de novembro contra a Irlanda, fora de casa, e depois enfrenta a Armênia no dia 16, em Lisboa.
Retorno ao Al Nass
Enquanto isso, Cristiano Ronaldo retorna ao Al Nassr, clube pelo qual renovou contrato no último verão por mais uma temporada, com opção de extensão. Na atual campanha, soma cinco gols e uma assistência em seis jogos. No próximo sábado, o time comandado por Jorge Jesus enfrenta o Al Fateh e lidera o campeonato saudita.