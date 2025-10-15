FIFA já trabalha na segurança para o Campeonato do Mundo de 2030

© Lusa

O diretor de Operações de Segurança da Fifa, Andrey Reis, afirmou nesta terça-feira (14) que os preparativos para a Copa do Mundo de 2030 já começaram, incluindo articulações com os países-sede Portugal, Espanha, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai. O torneio marcará a primeira vez que Portugal receberá partidas de um Mundial.

Segundo Reis, a Fifa já iniciou discussões estratégicas com autoridades de segurança de todos os países envolvidos. Em entrevista à agência Lusa, ele afirmou que as conversas estão em nível estratégico, envolvendo as federações nacionais e a estrutura geral do torneio, que ainda será validada entre todos.

O dirigente participou do S4 Congresso, evento sobre segurança em competições esportivas realizado em Viseu, Portugal. Ele destacou que o país luso está bem preparado por conta da experiência com o Euro 2004, o que o coloca à frente em diversos requisitos de segurança exigidos pela Fifa.

Reis explicou que a Fifa define padrões internacionais, mas cada país pode aplicá-los conforme sua legislação e estrutura interna. Como exemplo, ele citou o transporte das delegações, que pode ser feito por escolta motorizada ou viaturas policiais, dependendo das normas locais.

A Copa do Mundo de 2030 será realizada em dois continentes. A abertura e três partidas iniciais ocorrerão na América do Sul, em Montevidéu (Uruguai), Buenos Aires (Argentina) e Assunção (Paraguai), em homenagem ao centenário do primeiro Mundial, disputado em 1930. O restante do torneio será sediado em Portugal, Espanha e Marrocos.

Em Portugal, três estádios receberão jogos: Estádio da Luz e Estádio José Alvalade, em Lisboa, e Estádio do Dragão, no Porto.

O país se prepara para o desafio com foco em eventos mais seguros e integrados, e a Fifa promete uma edição histórica da Copa, marcada pela cooperação entre diferentes culturas e continentes.





