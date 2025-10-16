Protagonistas na Data Fifa, trio do São Paulo reforça time contra o Grêmio

Notícias ao Minuto
O São Paulo terá reforços importantes no duelo contra o Grêmio nesta quinta-feira, em Porto Alegre. Gonzalo Tapia, Damián Bobadilla e Nahuel Ferraresi retornaram de compromissos por suas seleções e devem estar à disposição de Hernán Crespo para a 28ª rodada do Brasileirão

16/10/2025 14:00

Esporte

São Paulo FC

(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo deverá contar com seus três convocados nesta Data Fifa à disposição para o duelo contra o Grêmio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

 

A bola rola para o confronto contra o Tricolor Gaúcho às 19h (de Brasília) desta quinta-feira (16), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileiro.

TRÊS SELEÇÕES, TRÊS CONVOCADOS

Entre os atletas que serviram suas seleções, Gonzalo Tapia manteve o bom momento. O atacante deu a assistência para o gol de Maximiliano Gutiérrez, que selou o triunfo chileno nos acréscimos.
O camisa 14 atuou durante os 90 minutos da vitória do Chile sobre o Peru.

O meio-campista Damián Bobadilla também teve compromissos nesta Data Fifa, com a seleção do Paraguai. Eles disputaram amistosos contra os mesmos rivais do Brasil -Japão e Coreia do Sul- e Bobadilla participou de três dos quatro tempos, sendo titular em ambos os jogos. Ele ainda deu um passe para gol.

Quem tinha situação mais indefinida, mas acabou se reapresentando antes do esperado foi Nahuel Ferraresi. O zagueiro foi titular da Venezuela na derrota para a Argentina, na quinta-feira, atuando durante todo o jogo. Já o amistoso seguinte, contra Belize, foi cancelado, o que antecipou seu retorno ao Tricolor.

Ferraresi participou, inclusive, do treino aberto desta terça-feira. Havia receio de que, caso atuasse novamente, o ex-Manchester City não teria condições físicas para enfrentar o Grêmio caso fosse mais uma vez a campo, mas tem chance de ser titular após se recuperar de lesão muscular.

Além das baixas já de longa data, como Calleri e Oscar, a tendência é que Rafael Tolói e Luan, com queixas musculares, sejam os desfalques pontuais para Hernán Crespo. Em compensação, além do retorno dos convocados, o técnico argentino também pode ter Lucas titular.

