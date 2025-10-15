Data Fifa tem 10 classificados à Copa, seleções quase lá e mais definições

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Data Fifa de outubro terminou, e a Copa do Mundo de 2026 ganhou novas seleções classificadas, enquanto outros estão quase lá. A reportagem resume o que aconteceu ao longo dos últimos dias.





QUEM SE CLASSIFICOU?

Inglaterra

O English Team fez apenas um jogo pelas Eliminatórias nesta Data Fifa, mas foi o suficiente. Os ingleses golearam a Letônia por 5 a 0, fora de casa, foram aos 18 pontos e não podem mais ser ultrapassados por Albânia ou Sérvia no grupo faltando duas rodadas para o fim.

Egito

Salah e companhia selaram a vaga na Copa do Mundo com duas vitórias. A classificação veio já no triunfo por 3 a 0 sobre Djibouti, e o 1 a 0 sobre Guiné-Bissau foi o jogo da festa em casa.

Argélia

O país africano garantiu sua volta às Copas após ficar fora dos últimos dois Mundiais com vitórias sobre Somália (3 a 0) e Uganda (2 a 1).

Costa do Marfim

A seleção africana também está de volta às Copas depois de 12 anos longe. O 7 a 0 sobre Seychelles e o 3 a 0 sobre o Quênia colocaram os marfinenses no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

Gana

Os ganeses sobraram no grupo e confirmaram a vaga também com duas vitórias. A seleção bateu a República Centro-Africana por 5 a 0 e fechou a campanha com 1 a 0 sobre Comores.

Cabo Verde

Os Tubarões Azuis se classificaram para a Copa do Mundo pela primeira vez na história. A seleção empatou por 3 a 3 com a Líbia e confirmou a vaga inédita ao bater Essuatíni por 3 a 0. Cabo Verde se tornou o menor país em termos territoriais a chegar ao Mundial.

Senegal

A seleção de Sadio Mané confirmou o favoritismo no grupo com as goleadas por 5 a 0 sobre o Sudão do Sul e por 4 a 0 contra a Mauritânia.

África do Sul

Os sul-africanos voltarão à Copa do Mundo 16 anos depois de sua última participação. A seleção até começou a Data Fifa tomando um susto após o empate por 0 a 0 com o Zimbábue, mas contou com o triunfo por 3 a 0 sobre Ruanda somado a um tropeço de Benin contra a Nigéria para se classificar.

Qatar

Os qataris vão para sua segunda Copa consecutiva. Na repescagem asiática, a seleção empatou com Omã por 0 a 0, mas venceu os Emirados Árabes Unidos por 2 a 1 na segunda rodada e carimbou o passaporte.

Arábia Saudita

Os sauditas estão lá de novo. A seleção começou a repescagem vencendo a Indonésia por 3 a 2 e só segurou o 0 a 0 com o Iraque para avançar.

QUEM ESTÁ QUASE LÁ?

Portugal

Cristiano Ronaldo e companhia estavam com a vaga nas mãos, mas levaram o empate por 2 a 2 da Hungria no fim e adiaram a festa. Com 10 pontos, a seleção portuguesa tem cinco de vantagem para os húngaros com somente mais seis em disputa.

Holanda

Memphis deu show, a seleção venceu os dois jogos e está três pontos à frente da Polônia com somente mais seis em disputa. Na próxima Data Fifa, os holandeses encaram os poloneses e a Lituânia. Mesmo uma derrota para a Polônia não deve tirar a Laranja Mecânica do topo da chave por causa do saldo de gols (19 a 6).

Noruega

A seleção de Haaland está três pontos acima da Itália faltando apenas duas rodadas. O próximo jogo é contra a frágil Estônia, e as Eliminatórias terminarão justamente contra os italianos. O saldo de gols é um trunfo dos noruegueses em relação aos italianos (26 a 10).

Bélgica

Os belgas estão apenas um ponto acima da Macedônia do Norte, mas têm um jogo a menos. Sendo assim, basta uma vitória sobre o Cazaquistão ou Liechtenstein para a vaga ser confirmada.

Espanha

A Fúria tem três pontos a mais que a Turquia e começará a próxima Data Fifa jogando contra a Geórgia, que não faz boa campanha. Na última rodada, a seleção recebe os turcos, em casa.

Croácia

Os algozes do Brasil na última Copa estão três pontos acima da República Tcheca e têm um jogo a menos. Para confirmar a vaga, a seleção precisa apenas de um empate em casa contra Ilhas Faroe.

França

Os Azuis lideram o grupo com três pontos de vantagem para a Ucrânia. Na próxima rodada, Mbappé e companhia encaram justamente os ucranianos, em casa. Na última partida, a seleção pega o Azerbaijão, fora.

Suíça

Líder da chave, a seleção tem três pontos de vantagem para Kosovo e encara a praticamente eliminada Suécia, em casa, na próxima rodada, enquanto os kosovares visitam a Eslovênia.

E AS REPESCAGENS?

Iraque e Emirados Árabes Unidos vão se enfrentar valendo uma vaga na repescagem intercontinental. As duas seleções ficaram em segundo nos seus grupos na repescagem asiática e duelarão em jogos de ida e volta, em novembro, para dar mais um passo rumo à Copa.

Quatro seleções disputarão a repescagem africana visando a uma vaga na mesma etapa a nível intercontinental. Nigéria x Gabão e Camarões x República Democrática do Congo serão os jogos. Os vencedores se enfrentam em uma "final". Não há formato de ida e volta, apenas duelos únicos, disputados no Marrocos, em novembro.

A repescagem intercontinental já tem Bolívia e Nova Caledônia, que esperam por um representante africano, um asiático e dois da Concacaf. O torneio será realizado em março do ano que vem e dará duas vagas na Copa.

SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA

Canadá (país-sede)

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Argentina (América do Sul)

Brasil (América do Sul)

Colômbia (América do Sul)

Equador (América do Sul)

Paraguai (América do Sul)

Uruguai (América do Sul)

África do Sul (África)

Argélia (África)

Cabo Verde (África)

Costa do Marfim (África)

Egito (África)

Gana (África)

Marrocos (África)

Senegal (África)

Tunísia (África)

Arábia Saudita (Ásia)

Austrália (Ásia)*

Coreia do Sul (Ásia)

Irã (Ásia)

Japão (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Qatar (Ásia)

Uzbequistão (Ásia)

Inglaterra (Europa)

Nova Zelândia (Oceania)

* A Austrália fica na Oceania, mas joga pela Ásia