Palmeiras freta avião para buscar Flaco López e Aníbal Moreno nos EUA

(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras fretou uma aeronave para buscar o atacante Flaco López e o volante Aníbal Moreno dos Estados Unidos. O objetivo é que o clube possa contar com eles para a partida desta quarta-feira (15), contra o Red BUll Bragantino.

A dupla participou do amistoso entre Argentina e Porto Rico, disputado na terça-feira (14), na Flórida, onde a Albiceleste venceu por 6 a 0.

Ambos os jogadores fizeram suas estreias pela seleção principal da Argentina durante a partida. Flaco López atuou como titular durante 61 minutos e contribuiu com assistência para o gol marcado por Mac Allister.

O centroavante foi substituído no segundo tempo por Lautaro Martínez. Aníbal Moreno iniciou a partida no banco de reservas, mas ganhou oportunidade no intervalo e participou dos 45 minutos finais do confronto.

AVALIAÇÃO FÍSICA DETERMINARÁ ESCALAÇÃO

Ainda não há previsão de horário para a chegada para os atletas. Assim que possível, o departamento médico do Palmeiras realizará uma avaliação avaliação da condição física dos dois atletas assim que eles desembarcarem no Brasil.

A análise determinará se terão condições de enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 19h, no Allianz Parque. Não há garantia de que os jogadores serão relacionados para o confronto válido pelo Brasileirão.

OUTROS EPISÓDIOS SEMELHANTES

Não é a primeira vez que o Palmeiras altera a logística prevista para as seleções nacionais para ter seus jogadores mais rapidamente.

Antes da Copa do Mundo de clubes, por exemplo, o avião particular de Leila Pereira buscou oito jogadores em seus compromissos e os levou aos Estados Unidos.