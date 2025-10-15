Notícias ao Minuto
Procurar

Palmeiras freta avião para buscar Flaco López e Aníbal Moreno nos EUA

A dupla participou do amistoso entre Argentina e Porto Rico, disputado na terça-feira (14), na Flórida; os jogadores fizeram suas estreias pela seleção principal da Argentina durante a partida

Palmeiras freta avião para buscar Flaco López e Aníbal Moreno nos EUA

© Getty Images

Folhapress
15/10/2025 15:48 ‧ há 19 minutos por Folhapress

Esporte

Futebol

(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras fretou uma aeronave para buscar o atacante Flaco López e o volante Aníbal Moreno dos Estados Unidos. O objetivo é que o clube possa contar com eles para a partida desta quarta-feira (15), contra o Red BUll Bragantino.

 

A dupla participou do amistoso entre Argentina e Porto Rico, disputado na terça-feira (14), na Flórida, onde a Albiceleste venceu por 6 a 0.

Ambos os jogadores fizeram suas estreias pela seleção principal da Argentina durante a partida. Flaco López atuou como titular durante 61 minutos e contribuiu com assistência para o gol marcado por Mac Allister.

O centroavante foi substituído no segundo tempo por Lautaro Martínez. Aníbal Moreno iniciou a partida no banco de reservas, mas ganhou oportunidade no intervalo e participou dos 45 minutos finais do confronto.

AVALIAÇÃO FÍSICA DETERMINARÁ ESCALAÇÃO

Ainda não há previsão de horário para a chegada para os atletas. Assim que possível, o departamento médico do Palmeiras realizará uma avaliação avaliação da condição física dos dois atletas assim que eles desembarcarem no Brasil.

A análise determinará se terão condições de enfrentar o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, às 19h, no Allianz Parque. Não há garantia de que os jogadores serão relacionados para o confronto válido pelo Brasileirão.

OUTROS EPISÓDIOS SEMELHANTES

Não é a primeira vez que o Palmeiras altera a logística prevista para as seleções nacionais para ter seus jogadores mais rapidamente.

Antes da Copa do Mundo de clubes, por exemplo, o avião particular de Leila Pereira buscou oito jogadores em seus compromissos e os levou aos Estados Unidos.

Ministério Público denuncia Andrés Sanchez por uso indevido de cartões do Corinthians

Ministério Público denuncia Andrés Sanchez por uso indevido de cartões do Corinthians

Dirigente afirma que foi surpreendido com apresentação da denúncia e que sua inocência será comprovada; gerente financeiro do clube, Roberto Gavioli também foi denunciado pelo MP

Folhapress | 14:24 - 15/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Seleção Brasileira

Hoje tem Seleção Brasileira: veja o horário e onde assistir ao amistoso

2

esporte

Palmeiras

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

3

esporte

Relato

'Dinheiro não trará minha saúde de volta', diz ex-atacante ao desabafar após drama

4

esporte

Palmeiras

Palmeiras enfrentará rival durante Data FIFA

5

esporte

Seleção Brasileira

CBF envia árbitros para treinos na Granja Comary; psicólogo é novidade

6

esporte

Futebol

Ancelotti busca solução para o ataque da seleção com dupla Vinicius Jr. e Rodrygo

7

esporte

Futebol

Palmeiras pode perder Vitor Roque para reta final do Brasileirão por gancho

8

esporte

Futebol

'Flamengo não tinha grana pro papel higiênico', diz Bap, que cita desunião de clubes

9

esporte

São Paulo FC

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

10

esporte

Seleção Brasileira

Casemiro é sincero ao falar sobre Copa do Mundo e vê seleção 'um pouco atrás das concorrentes'