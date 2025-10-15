Notícias ao Minuto
'Basta ligar para o Gianni', diz Donald Trump ao ameaçar transferir jogos da Copa

O presidente dos Estados Unidos também sugere a possibilidade de transferir as Olimpíadas de Los Angeles de 2028 por causa da cidade de Boston, que é administrada pela prefeita democrata Michelle Wu

© <p>Getty Images</p>

Folhapress
15/10/2025 21:36 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Estados Unidos

(UOL/FOLHAPRESS) - Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump voltou a sugerir transferir jogos da Copa do Mundo de 2026, que será sediada no país, além de Canadá e México.

 

De acordo com o site The Athletic, o assunto foi abordado por Trump durante um encontro com Javier Milei, presidente da Argentina, no Salão Oval, o gabinete do presidente norte-americano.

O alvo da vez é a cidade de Boston, administrada pela prefeita democrata Michelle Wu.

Trump já falou em transferir jogos de cidades que ele considera inseguras. Dessa vez, o mandatário dos EUA ameaça transferir jogos de Boston, uma daz onze cidades americanas que serdiarão jogos do maior torneio de futebol do mundo.

O assunto foi levantado quando um repórter perguntou sobre a relação de Trump com Michelle Wu, prefeita de Boston e adversária política do republicano.

Podemos tirar eles [os jogos] daqui. Eu amo o povo de Boston. Sei que os ingressos estão esgotados, mas sua prefeita não é boa. Ela [Michelle Wu] é inteligente, mas é de esquerda radical Donald Trump, presidente dos EUA

Trump diz que bastaria uma ligação para Gianni Infantino, presidente da Fifa, para que isso aconteça. "Se eu sentir que há condições inseguras, eu ligaria para o Gianni e diria 'Vamos mudar para outro local', e ele faria isso. Ele não adoraria fazer isso, mas faria com facilidade", afirma Trump.

Questionado sobre quais seriam as questões de insegurança, o republicano disse que "eles estão tomando conta de Boston", mas não deixou claro quem são "eles".

Na última semana, houve protestos pró-Palestina na cidade, quando manifestantes entraram em confronto com a polícia local na área do Boston Common. Treze manifestantes foram presos na ocasião.

Em resposta à ameaça de Trump de mudar a sede dos jogos, a prefeita Wu emitiu um comunicado dizendo que "Boston está honrada e animada em sediar partidas da Copa do Mundo".

Estamos ansiosos para receber fãs do mundo todo em nossa linda cidade, o berço da liberdade e a cidade dos campeões Michelle Wu, prefeita de Boston

JOGOS OLÍMPICOS TAMBÉM ESTÃO AMEAÇADOS

Trump também sugere a possibilidade de transferir as Olimpíadas de Los Angeles de 2028. Tanto a cidade quanto o Estado da Califórnia são governados por democratas, a prefeita Karen Bass e o governador Gavin Newson, respectivamente.

