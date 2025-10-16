Notícias ao Minuto
Procurar

Brasil e mais cinco seleções já estão como cabeças de chave na Copa 2026

O Brasil e outras cinco seleções já tem vaga garantida como cabeça de chave; Canadá, Estados Unidos e México já estão garantidos na Copa do Mundo de 2026

Brasil e mais cinco seleções já estão como cabeças de chave na Copa 2026

© Lívia Villas Boas / CBF

Folhapress
16/10/2025 21:11 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo com 48 seleções aumentou a quantidade de grupos - antes eram oito, e agora serão 12. O Brasil, assim como outras cinco seleções, já tem vaga garantida como cabeça de chave.

 

QUEM JÁ ESTÁ CONFIRMADA?

Três dos 12 grupos terão os países-sede como cabeças de chave. Canadá, Estados Unidos e México já estão garantidos.

As outras nove vagas ficarão com os mais bem colocados no ranking da Fifa e que se classificarem para a Copa.

O Brasil é o sexto lugar no ranking. Com apenas amistosos pela frente, a seleção brasileira não cairá bruscamente de posição mesmo que perca os jogos - a Fifa usa o Modelo Elo para definir as mudanças no ranking. Ele se apega nos resultados conquistados por cada país, o nível de importância do jogo e o peso do adversário.

O cenário é o mesmo para a Argentina. A seleção sul-americana é a terceira colocada no ranking da Fifa e só fará amistosos até a disputa do Mundial.

A Inglaterra é outra seleção garantida como cabeça de chave. O conjunto inglês já confirmou vaga na Copa e não tem chance de cair bruscamente no ranking - os ingleses aparecem na quarta colocação.

Espanha, França, Portugal e Holanda têm boas chances. As quatro seleções estão a um passo da Copa e aparecem entre as mais bem ranqueadas.

SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA

Canadá (país-sede)
Estados Unidos (país-sede)
México (país-sede)
Argentina (América do Sul)
Brasil (América do Sul)
Colômbia (América do Sul)
Equador (América do Sul)
Paraguai (América do Sul)
Uruguai (América do Sul)
África do Sul (África)
Argélia (África)
Cabo Verde (África)
Costa do Marfim (África)
Egito (África)
Gana (África)
Marrocos (África)
Senegal (África)
Tunísia (África)
Arábia Saudita (Ásia)
Austrália (Ásia)*
Coreia do Sul (Ásia)
Irã (Ásia)
Japão (Ásia)
Jordânia (Ásia)
Qatar (Ásia)
Uzbequistão (Ásia)
Inglaterra (Europa)
Nova Zelândia (Oceania)

* A Austrália fica na Oceania, mas joga pela confederação da Ásia

Jorge Jesus não perdoa e pune brasileiro por excesso de peso no Al Nassr

Jorge Jesus não perdoa e pune brasileiro por excesso de peso no Al Nassr

O brasileiro Wesley regressou ao Al Nassr com uns quilinhos a mais da seleção e foi colocado em um programa intensivo de forma a recuperar a aptidão física do atacante

Notícias ao Minuto | 14:36 - 16/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Seleção Brasileira

Hoje tem Seleção Brasileira: veja o horário e onde assistir ao amistoso

2

esporte

Palmeiras

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

3

esporte

Relato

'Dinheiro não trará minha saúde de volta', diz ex-atacante ao desabafar após drama

4

esporte

Palmeiras

Palmeiras enfrentará rival durante Data FIFA

5

esporte

Seleção Brasileira

CBF envia árbitros para treinos na Granja Comary; psicólogo é novidade

6

esporte

Futebol

Ancelotti busca solução para o ataque da seleção com dupla Vinicius Jr. e Rodrygo

7

esporte

Futebol

Palmeiras pode perder Vitor Roque para reta final do Brasileirão por gancho

8

esporte

Futebol

'Flamengo não tinha grana pro papel higiênico', diz Bap, que cita desunião de clubes

9

esporte

São Paulo FC

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

10

esporte

Seleção Brasileira

Casemiro é sincero ao falar sobre Copa do Mundo e vê seleção 'um pouco atrás das concorrentes'