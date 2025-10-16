Brasil e mais cinco seleções já estão como cabeças de chave na Copa 2026

© Lívia Villas Boas / CBF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo com 48 seleções aumentou a quantidade de grupos - antes eram oito, e agora serão 12. O Brasil, assim como outras cinco seleções, já tem vaga garantida como cabeça de chave.

QUEM JÁ ESTÁ CONFIRMADA?

Três dos 12 grupos terão os países-sede como cabeças de chave. Canadá, Estados Unidos e México já estão garantidos.

As outras nove vagas ficarão com os mais bem colocados no ranking da Fifa e que se classificarem para a Copa.

O Brasil é o sexto lugar no ranking. Com apenas amistosos pela frente, a seleção brasileira não cairá bruscamente de posição mesmo que perca os jogos - a Fifa usa o Modelo Elo para definir as mudanças no ranking. Ele se apega nos resultados conquistados por cada país, o nível de importância do jogo e o peso do adversário.

O cenário é o mesmo para a Argentina. A seleção sul-americana é a terceira colocada no ranking da Fifa e só fará amistosos até a disputa do Mundial.

A Inglaterra é outra seleção garantida como cabeça de chave. O conjunto inglês já confirmou vaga na Copa e não tem chance de cair bruscamente no ranking - os ingleses aparecem na quarta colocação.

Espanha, França, Portugal e Holanda têm boas chances. As quatro seleções estão a um passo da Copa e aparecem entre as mais bem ranqueadas.

SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA

Canadá (país-sede)

Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Argentina (América do Sul)

Brasil (América do Sul)

Colômbia (América do Sul)

Equador (América do Sul)

Paraguai (América do Sul)

Uruguai (América do Sul)

África do Sul (África)

Argélia (África)

Cabo Verde (África)

Costa do Marfim (África)

Egito (África)

Gana (África)

Marrocos (África)

Senegal (África)

Tunísia (África)

Arábia Saudita (Ásia)

Austrália (Ásia)*

Coreia do Sul (Ásia)

Irã (Ásia)

Japão (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Qatar (Ásia)

Uzbequistão (Ásia)

Inglaterra (Europa)

Nova Zelândia (Oceania)

* A Austrália fica na Oceania, mas joga pela confederação da Ásia