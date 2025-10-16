Notícias ao Minuto
Procurar

Kaio Jorge se desculpa por gesto que gerou expulsão em clássico

Kaio Jorge foi expulso aos oito minutos do segundo tempo, logo após o gol de empate do Atlético-MG; o jogador desfalca o Cruzeiro no próximo sábado (18), contra o Fortaleza

Kaio Jorge se desculpa por gesto que gerou expulsão em clássico

© Getty Images

Folhapress
16/10/2025 18:35 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Bastidores

(UOL/FOLHAPRESS) - Expulso durante o empate por 1 a 1 entre Atlético-MG e Cruzeiro, o atacante Kaio Jorge usou as redes sociais para se desculpar pela atitude que o fez levar o cartão vermelho.

 

O QUE ACONTECEU

O atacante foi expulso aos oito minutos do segundo tempo, logo após o gol de empate do Atlético. Depois de uma confusão entre jogadores, ele fez um gesto com as mãos sinalizando que o árbitro estaria prejudicando intencionalmente o Cruzeiro.

O árbitro Paulo César Zanovelli não viu o gesto no gramado, mas foi alertado pelo VAR. Após rever o lance no monitor, ele expulsou o artilheiro do Cruzeiro

"Quero pedir desculpas pela expulsão desta noite, Nação Azul. Sei que não agi da melhor forma e acabei tomando decisões que não representam quem eu sou, nem o profissional que procuro ser todos os dias. Com a decisão da arbitragem, acabei me exaltando no gesto e reconheço que poderia ter agido de outra maneira", afirmou Kaio Jorge, em publicação em rede social.

Suspenso, Kaio Jorge desfalca o Cruzeiro no próximo sábado, contra o Fortaleza. As equipes se enfrentam no Mineirão, às 21h (de Brasília).

Flaco López e Haaland são melhores no jogo aéreo ofensivo nos últimos meses

Flaco López e Haaland são melhores no jogo aéreo ofensivo nos últimos meses

O único atacante brasileiro entre os 10 melhores do estudo é Everaldo, do Fluminense; confira o Top-10 de Melhores Atacantes na Bola Aérea!

Folhapress | 17:35 - 16/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Seleção Brasileira

Hoje tem Seleção Brasileira: veja o horário e onde assistir ao amistoso

2

esporte

Palmeiras

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

3

esporte

Relato

'Dinheiro não trará minha saúde de volta', diz ex-atacante ao desabafar após drama

4

esporte

Palmeiras

Palmeiras enfrentará rival durante Data FIFA

5

esporte

Seleção Brasileira

CBF envia árbitros para treinos na Granja Comary; psicólogo é novidade

6

esporte

Futebol

Ancelotti busca solução para o ataque da seleção com dupla Vinicius Jr. e Rodrygo

7

esporte

Futebol

Palmeiras pode perder Vitor Roque para reta final do Brasileirão por gancho

8

esporte

Futebol

'Flamengo não tinha grana pro papel higiênico', diz Bap, que cita desunião de clubes

9

esporte

São Paulo FC

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

10

esporte

Seleção Brasileira

Casemiro é sincero ao falar sobre Copa do Mundo e vê seleção 'um pouco atrás das concorrentes'