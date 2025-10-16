Kaio Jorge se desculpa por gesto que gerou expulsão em clássico

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - Expulso durante o empate por 1 a 1 entre Atlético-MG e Cruzeiro, o atacante Kaio Jorge usou as redes sociais para se desculpar pela atitude que o fez levar o cartão vermelho.

O QUE ACONTECEU

O atacante foi expulso aos oito minutos do segundo tempo, logo após o gol de empate do Atlético. Depois de uma confusão entre jogadores, ele fez um gesto com as mãos sinalizando que o árbitro estaria prejudicando intencionalmente o Cruzeiro.

O árbitro Paulo César Zanovelli não viu o gesto no gramado, mas foi alertado pelo VAR. Após rever o lance no monitor, ele expulsou o artilheiro do Cruzeiro

"Quero pedir desculpas pela expulsão desta noite, Nação Azul. Sei que não agi da melhor forma e acabei tomando decisões que não representam quem eu sou, nem o profissional que procuro ser todos os dias. Com a decisão da arbitragem, acabei me exaltando no gesto e reconheço que poderia ter agido de outra maneira", afirmou Kaio Jorge, em publicação em rede social.

Suspenso, Kaio Jorge desfalca o Cruzeiro no próximo sábado, contra o Fortaleza. As equipes se enfrentam no Mineirão, às 21h (de Brasília).