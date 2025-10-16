Jorge Jesus não perdoa e pune brasileiro por excesso de peso no Al Nassr

© Al Nassr FC

Jorge Jesus é conhecido pela sua rigidez com os hábitos profissionais de um atleta de futebol e não escondeu a sua frustração com Wesley, por ter regressa da seleção sub-20 brasileira com excesso de peso.

De acordo com a publicação Al-Youm, citado pelo kooora, o jovem atacante, de 20 anos, tirou um período de férias após os dois compromissos ao serviço da sua seleção e 'descuidou-se', algo que teria provocado uma ira no técnico português, que puniu o seu pupilo com um programa intensivo de forma a recuperar a aptidão física.

Na atual temporada, o ex-Corinthians está há quatro jogos realizados sem qualquer gol ou assistência. O jogador ficou sempre fora da lista de convocados para as partidas do campeonato. Na sua posição, vale lembrar, estão nomes como Sadio Mané, ex-Liverpool, ou Kingsley Coman, ex-Bayern Munique.

Ao fim de quatro rodadas, o Al Nassr lidera de forma isolada com 12 pontos. O clube, de Cristiano Ronaldo e João Félix, regressa à competição no sábado no encontro com o Al-Fateh, para a quinta rodada do campeonato.

Depois de perder a Supertaça, o clube de Riade irá procurar alcançar a sétima vitória consecutiva englobando todas as competições, reforçando assim o status de um dos principais candidatos aos troféus nacionais e também internacionais, já que participa da Liga dos Campeões asiática 2.

Jorge Jesus, vale lembrar, já assumiu que este desafio é o maior da "sua carreira profissional". O técnico tem a missão de devolver o Al Nassr aos títulos, algo que ainda não aconteceu desde a chegada de Cristiano Ronaldo em dezembro de 2022.

Desde esse período, a hegemonia do futebol saudita tem sido repartida entre o Al Ittihad, duas vezes campeão, e o Al Hilal, de Jorge Jesus, que quebrou vários recordes. Um deles foi o registro de 28 vitórias consecutivas, entrando para o Guinness Book.

Este recorde pertencia ao The New Saints, do País de Gales, que conseguiu somar 27 vitórias.