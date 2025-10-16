Anderson Silva e Chris Weidman terão revanche em evento de Jake Paul

© Reuters / Matthew Childs

(UOL/FOLHAPRESS) - A Netflix anunciou nesta quinta-feira (16) a terceira luta entre Anderson Silva e Chris Weidman, protagonistas de uma das grandes rivalidades do UFC na década passada. Desta vez, o duelo será no boxe.

O encontro está marcado para o dia 14 de novembro, em Miami (EUA), no card da luta entre Jake Paul e Gervonta, promovida pela Most Valuable Promotions.

O QUE ACONTECEU

Chris Weidman venceu Anderson Silva nos dois primeiros confrontos. Ambos aconteceram em 2013, em junho e em dezembro. No primeiro duelo, o norte-americano tomou o cinturão do brasileiro, que vinha de 16 defesas seguidas.

O segundo embate entre Silva e Weidman terminou de forma chocante. O lutador brasileiro quebrou a perna esquerda ao tentar um golpe no segundo assalto.

Anderson Silva, 50, está aposentado do MMA desde 2020. No boxe, ele tem cinco lutas, com duas vitórias - contra Julio Cesar Chavez Jr. e Tito Ortiz -, e uma derrota - para Jake Paul.

Já Chris Weidman, 41, fará sua primeira luta no boxe. O norte-americano se aposentou do MMA neste ano.