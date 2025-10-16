Flaco López e Haaland são melhores no jogo aéreo ofensivo nos últimos meses

© Getty Images

(UOL/FOLHAPRESS) - Artilheiro do Palmeiras na temporada, Flaco López é também o segundo melhor atacante do mundo quando o assunto é jogo aéreo, atrás apenas de Erling Haaland, do Manchester City.

O levantamento, publicado nesta quinta-feira (16), foi feito pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional para Estudos Esportivos (CIES) e avaliou o desempenho de atletas nos últimos seis meses.

O QUE ACONTECEU

Haaland conseguiu a nota máxima estabelecida pelo estudo na categoria. Na atual temporada europeia, o atacante tem 20 gols em 11 jogos, incluindo partidas por clube e seleção.

Já Flaco López foi avaliado com a nota 98,6 (de 100 possíveis). O atacante soma 23 gols em 53 jogos em 2025 - desempenho que rendeu convocações para a seleção argentina.

O único atacante brasileiro entre os 10 melhores do estudo é Everaldo, do Fluminense. O atacante, que viveu bom momento no meio do ano, após o Mundial de Clubes, conseguiu a nota 94,4.

CONFIRA O TOP-10 DE MELHORES ATACANTES NA BOLA AÉREA

Erling Haaland (NOR) - Manchester City (ING)

Flaco López (ARG) - Palmeiras (BRA)

Ronaldo Martínez (PAR) - Platense (ARG)

Barnabás Varga (HUN) - Ferencvaros (HUN)

Alexander Sorloth (NOR) - Atlético de Madri (ESP)

Ante Budimir (CRO) - Osasuna (ESP)

Ludovic Ajorque (FRA) - Brest (FRA)

Aurélien Scheidler (FRA) - Royal Charleroi (BEL)

Aleksandr Sobolev (RUS) - Zenit (RUS)

Everaldo (BRA) - Fluminense (BRA)