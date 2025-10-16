Vini é 6º jogador mais bem pago do mundo; veja valores e o top 10 da Forbes

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinícius Júnior está entre os dez jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. Em levantamento divulgado pela revista Forbes, o brasileiro do Real Madrid aparece em sexto lugar, com um salário de US$ 60 milhões (R$ 326 milhões) por ano.

Vini Jr. é o único atleta do Brasil na lista. Segundo a revista, seu ganho se divide em US$ 40 milhões de salário do Real Madrid e US$ 20 milhões em patrocínios.

Cristiano Ronaldo lidera a lista por grande diferença, com um salário de US$ 280 milhões (R$ 1,5 bilhão). O Robozão renovou por dois anos com o Al-Nassr no meio de 2025, tendo um salto financeiro ainda maior.

Lionel Messi e Karim Benzema fecham o top 3. O argentino recebe US$ 130 milhões (R$ 707 milhões) somando seu salário no Inter Miami e seus ganhos por fora, enquanto o atacante do Al-Ittihad ganha US$ 104 milhões (R$ 566 milhões).

Juntos, os dez jogadores mais bem pagos do mundo recebem US$ 945 milhões (5,1 bilhões). O Real Madrid é a equipe com mais nomes na lista, com três: Vini Jr., Mbappé e Bellingham.

Lamine Yamal, de 18 anos, é o mais novo. Ele renovou com o Barcelona e entrou no top 10, ganhando US$ 43 milhões (R$ 234 milhões).

CONFIRA O TOP 10 DE JOGADORES MAIS BEM PAGOS DO MUNDO

1º - Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): US$ 280 milhões (R$ 1,5 bilhão)

2º - Lionel Messi (Inter Miami): US$ 130 milhões (R$ 707 milhões)

3º - Karim Benzema (Al-Ittihad): US$ 104 milhões (R$ 566 milhões)

4º - Kylian Mbappé (Real Madrid): US$ 95 milhões ($ 517 milhões)

5º - Erling Haaland (Manchester City): US$ 80 milhões (R$ 435 milhões)

6º - Vinícius Júnior (Real Madrid): US$ 60 milhões (R$ 326 milhões)

7º - Mohamed Salah (Liverpool): US$ 55 milhões (R$ 299 milhões)

8º - Sadio Mané (Al-Nassr): US$ 54 milhões (R$ 294 milhões)

9º - Jude Bellingham (Real Madrid): US$ 44 milhões (R$ 239 milhões)

10º - Lamine Yamal (Barcelona): US$ 43 milhões (R$ 234 milhões)