Notícias ao Minuto
Procurar

Atacante do Betis rebate rumores': "Não sou gay, mas e se fosse?"

Aitor Ruibal criticou o preconceito no futebol e defendeu o direito de cada jogador ser quem é, sem medo de julgamentos. Conhecido pelo visual ousado, Ruibal afirmou que o esporte ainda é “excessivamente masculinizado” e revelou já ter sofrido ataques homofóbicos.

Atacante do Betis rebate rumores': "Não sou gay, mas e se fosse?"

© REUTERS/Stoyan Nenov

Notícias ao Minuto
17/10/2025 05:15 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Esporte

La Liga

Aitor Ruibal, atacante do Real Betis, deu uma declaração contundente em entrevista ao programa espanhol El Chiringuito de Jugones, exibido nesta quinta-feira (16). O jogador de 29 anos rebateu rumores sobre sua vida pessoal e defendeu o direito de ser quem é, sem medo de julgamentos.

 

Conhecido pelo estilo ousado, com cabelos coloridos e unhas pintadas, Ruibal afirmou que o futebol ainda é um ambiente dominado por estereótipos de masculinidade. “Muita gente tem medo de ser quem é por ser jogador de futebol. O futebol é tão masculinizado que qualquer coisa diferente chama atenção. Eu não sou gay, mas, se fosse, não teria problema. Qual seria o mal? O importante é se sentir bem consigo mesmo”, disse.

O atacante também agradeceu o apoio da esposa, Anabel Barrau, que, segundo ele, o incentiva a se expressar livremente. “Ela é a primeira a pintar minhas unhas. Faria isso todos os dias, dependendo da cor do meu cabelo. Me criticam por ser natural, mas só estou sendo eu mesmo”, afirmou.

Ruibal já havia denunciado ataques homofóbicos em 2023, quando publicou uma foto com o companheiro de equipe Borja Iglesias. Na época, escreveu nas redes sociais: “Quero deixar claro a importância de respeitar cada pessoa, independentemente de sua orientação sexual. Quem ainda age assim precisa de ajuda urgente. O problema é a intolerância de vocês.”

 
 
 
 
 
Ver esta publicação no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Victor Camarasa (@vicama8)

Borja Iglesias também se manifestou em solidariedade. “Cada vez que surge uma situação como essa, fico ainda mais motivado a lutar para que todos vivam do jeito que quiserem. A vida é linda demais para ser limitada por preconceito”, disse.

Natural de Sallent de Llobregat, na Catalunha, Aitor Ruibal iniciou a carreira em clubes menores como Manresa, Cornellà e L’Hospitalet antes de chegar ao Betis em 2015. Após passagens por Cartagena, Rayo Majadahonda e Leganés, consolidou-se na equipe principal a partir de 2020 e se tornou uma das vozes mais autênticas do futebol espanhol.

Jorge Jesus não perdoa e pune brasileiro por excesso de peso no Al Nassr

Jorge Jesus não perdoa e pune brasileiro por excesso de peso no Al Nassr

O brasileiro Wesley regressou ao Al Nassr com uns quilinhos a mais da seleção e foi colocado em um programa intensivo de forma a recuperar a aptidão física do atacante

Notícias ao Minuto | 04:24 - 17/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Seleção Brasileira

Hoje tem Seleção Brasileira: veja o horário e onde assistir ao amistoso

2

esporte

Palmeiras

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

3

esporte

Relato

'Dinheiro não trará minha saúde de volta', diz ex-atacante ao desabafar após drama

4

esporte

Palmeiras

Palmeiras enfrentará rival durante Data FIFA

5

esporte

Seleção Brasileira

CBF envia árbitros para treinos na Granja Comary; psicólogo é novidade

6

esporte

Futebol

Ancelotti busca solução para o ataque da seleção com dupla Vinicius Jr. e Rodrygo

7

esporte

Futebol

Palmeiras pode perder Vitor Roque para reta final do Brasileirão por gancho

8

esporte

Futebol

'Flamengo não tinha grana pro papel higiênico', diz Bap, que cita desunião de clubes

9

esporte

São Paulo FC

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

10

esporte

Seleção Brasileira

Casemiro é sincero ao falar sobre Copa do Mundo e vê seleção 'um pouco atrás das concorrentes'