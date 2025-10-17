Atacante do Betis rebate rumores': "Não sou gay, mas e se fosse?"

© REUTERS/Stoyan Nenov

Aitor Ruibal, atacante do Real Betis, deu uma declaração contundente em entrevista ao programa espanhol El Chiringuito de Jugones, exibido nesta quinta-feira (16). O jogador de 29 anos rebateu rumores sobre sua vida pessoal e defendeu o direito de ser quem é, sem medo de julgamentos.

Conhecido pelo estilo ousado, com cabelos coloridos e unhas pintadas, Ruibal afirmou que o futebol ainda é um ambiente dominado por estereótipos de masculinidade. “Muita gente tem medo de ser quem é por ser jogador de futebol. O futebol é tão masculinizado que qualquer coisa diferente chama atenção. Eu não sou gay, mas, se fosse, não teria problema. Qual seria o mal? O importante é se sentir bem consigo mesmo”, disse.

O atacante também agradeceu o apoio da esposa, Anabel Barrau, que, segundo ele, o incentiva a se expressar livremente. “Ela é a primeira a pintar minhas unhas. Faria isso todos os dias, dependendo da cor do meu cabelo. Me criticam por ser natural, mas só estou sendo eu mesmo”, afirmou.

Ruibal já havia denunciado ataques homofóbicos em 2023, quando publicou uma foto com o companheiro de equipe Borja Iglesias. Na época, escreveu nas redes sociais: “Quero deixar claro a importância de respeitar cada pessoa, independentemente de sua orientação sexual. Quem ainda age assim precisa de ajuda urgente. O problema é a intolerância de vocês.”

Borja Iglesias também se manifestou em solidariedade. “Cada vez que surge uma situação como essa, fico ainda mais motivado a lutar para que todos vivam do jeito que quiserem. A vida é linda demais para ser limitada por preconceito”, disse.

Natural de Sallent de Llobregat, na Catalunha, Aitor Ruibal iniciou a carreira em clubes menores como Manresa, Cornellà e L’Hospitalet antes de chegar ao Betis em 2015. Após passagens por Cartagena, Rayo Majadahonda e Leganés, consolidou-se na equipe principal a partir de 2020 e se tornou uma das vozes mais autênticas do futebol espanhol.