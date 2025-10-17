Segurança do Santos acerta bolada em filha de Neymar e elenco ‘se vinga’

© Instagram/Neymar Jr

Neymar Jr. protagonizou um momento inusitado durante o treino do Santos nesta quinta-feira (16), e o episódio rapidamente viralizou nas redes sociais. O atacante compartilhou um vídeo mostrando a “vingança” do elenco contra o segurança Silas Gonçalves, que, acidentalmente, havia acertado uma bolada em Mavie, filha do jogador.

Para compensar o deslize, o segurança precisou atravessar o chamado “corredor da morte”, formado pelos atletas do Santos, que o cercaram e brincaram com tapas e empurrões leves enquanto ele passava. O clima foi de descontração e risadas entre os jogadores.

Neymar, que retornou recentemente ao Santos e tem participado de atividades com o grupo, aproveitou para brincar com a filha na legenda da publicação. “Vingando o dia em que levei uma bolada na cara antes do jogo contra o Corinthians, hein, Mavie?”, escreveu o camisa 10 e capitão do time.

Veja o vídeo acima e confira o momento de 'vingança' de Neymar no treino do Santos.