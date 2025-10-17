Notícias ao Minuto
Segurança do Santos acerta bolada em filha de Neymar e elenco ‘se vinga’

Durante o treino do Santos, o segurança Silas Gonçalves foi alvo de uma brincadeira do elenco após acertar acidentalmente uma bolada em Mavie, filha de Neymar. O jogador liderou a “vingança” em clima de descontração e compartilhou o momento divertido nas redes sociais

Segurança do Santos acerta bolada em filha de Neymar e elenco 'se vinga'
Segurança do Santos acerta bolada em filha de Neymar e elenco ‘se vinga’

Durante o treino do Santos, o segurança Silas Gonçalves foi alvo de uma brincadeira do elenco após acertar acidentalmente uma bolada em Mavie, filha de Neymar. O jogador liderou a “vingança” em clima de descontração e compartilhou o momento divertido nas redes sociais

© Instagram/Neymar Jr

© Instagram/Neymar Jr

17/10/2025 05:45 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Esporte

Santos FC

Neymar Jr. protagonizou um momento inusitado durante o treino do Santos nesta quinta-feira (16), e o episódio rapidamente viralizou nas redes sociais. O atacante compartilhou um vídeo mostrando a “vingança” do elenco contra o segurança Silas Gonçalves, que, acidentalmente, havia acertado uma bolada em Mavie, filha do jogador.

 

Para compensar o deslize, o segurança precisou atravessar o chamado “corredor da morte”, formado pelos atletas do Santos, que o cercaram e brincaram com tapas e empurrões leves enquanto ele passava. O clima foi de descontração e risadas entre os jogadores.

Neymar, que retornou recentemente ao Santos e tem participado de atividades com o grupo, aproveitou para brincar com a filha na legenda da publicação. “Vingando o dia em que levei uma bolada na cara antes do jogo contra o Corinthians, hein, Mavie?”, escreveu o camisa 10 e capitão do time. 

Veja o vídeo acima e confira o momento de 'vingança' de Neymar no treino do Santos.

Atacante do Betis rebate rumores':

Atacante do Betis rebate rumores': "Não sou gay, mas e se fosse?"

Aitor Ruibal criticou o preconceito no futebol e defendeu o direito de cada jogador ser quem é, sem medo de julgamentos. Conhecido pelo visual ousado, Ruibal afirmou que o esporte ainda é “excessivamente masculinizado” e revelou já ter sofrido ataques homofóbicos.

Notícias ao Minuto | 05:15 - 17/10/2025

