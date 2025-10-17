Notícias ao Minuto
Yamal gera mal-estar no Barcelona após atraso e quase punição, diz rádio

Lamine Yamal teria se envolvido em conflitos nos bastidores no Barcelona; o técnico Hansi-Flickdisse que a história não é mais que um boato

© Getty Images

Folhapress
17/10/2025 22:23 ‧ há 29 minutos por Folhapress

Esporte

Europa

(UOL/FOLHAPRESS) - A titularidade de Lamine Yamal na derrota do Barcelona para o PSG na Liga dos Campeões pode não parecer algo excepcional, mas foi cercada de conflito nos bastidores do clube espanhol. A informação é da rádio espanhola Cadena SER.

 

O técnico Hansi-Flick planejava deixar o atacante no banco. A medida seria uma punição a um atraso de Yamal, e é um padrão do treinador alemão. Raphinha e Koundé já perderam a titularidade pelo mesmo motivo.

Deco, diretor esportivo do Barcelona, teria, então, desautorizado a punição, temendo a repercussão da decisão. Hansi-Flick acatou a ordem, de acordo com a rádio, mas se irritou com a decisão.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17), o técnico disse que a história não é mais que um boato. Hansi-Flick ressaltou que tem relação muito boa com o diretor e ex-jogador do clube.

"Gostaria de saber de onde você tirou esse boato. É mentira. Não é verdade. Neste clube, com o Deco e os outros profissionais, tenho uma relação de verdade. Acredito no meu trabalho. Tenho confiança, e eles não nos pediriam isso. É um boato sem fundamento. Quem disse isso mentiu.", disse Hansi-Flick.

