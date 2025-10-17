Notícias ao Minuto
Procurar

Abel rejeita proposta para deixar o Palmeiras e ir rumo à Premier League

Treinador português foi sondado pelo Nottingham Forest no mês passado para suceder ao compatriota Nuno Espírito Santo; Abel recusou a oferta e está prestes a renovar contrato com o Verdão

Abel rejeita proposta para deixar o Palmeiras e ir rumo à Premier League

© Getty Images

Notícias ao Minuto
17/10/2025 14:24 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Esporte

Palmeiras

A presença de Abel Ferreira no comando técnico do Palmeiras irá se manter manter durante os próximos tempos. O Esporte ao Minuto apurou esta sexta-feira (17) que o treinador português recusou uma oferta para deixar o clube paulista, onde chegou em 2020 proveniente dos gregos do PAOK.

 

De acordo com as informações recolhidas junto de fonte próxima do processo, o treinador português teve em cima da mesa a hipótese de ir rumo à Premier League no último mês de setembro. O Nottingham Forest convidou Abel Ferreira para suceder ao seu compatriota Nuno Espírito Santo no comando técnico dos Tricky Trees, mas o técnico, de 46 anos, declinou a oferta do histórico clube britânico.

Esta recusa em regressar ao futebol europeu por parte de Abel Ferreira surge a meio do processo para a renovação de contrato do português com o Verdão. O português está prestes a assinar um novo vínculo com a equipe brasileira, que deve se estender até dezembro de 2027.

Com a recusa de Abel Ferreira, o Nottingham Forest continuou no mercado à procura de um novo treinador e acabou por assegurar a contratação do australiano Ange Postecoglou. No entanto, as coisas não têm sido fáceis para o clube britânico. O técnico, que esteve à frente do Tottenham na temporada passada, ainda não venceu alguma partida pela nova equipe, somando cinco derrotas e dois empates no total de sete jogos realizados.

À frente do Palmeiras desde 2020, Abel Ferreira, de 46 anos, soma já 10 títulos conquistados - duas Taças Libertadores (2020 e 2021); uma Taça do Brasil (2020); uma Recopa sul-americana (2022); três campeonatos paulistas (2022, 2023 e 2024);  dois Campeonatos Brasileiro (2022 e 2023); e uma Supertaça do Brasil (2023).

Vini é 6º jogador mais bem pago do mundo; veja valores e o top 10 da Forbes

Vini é 6º jogador mais bem pago do mundo; veja valores e o top 10 da Forbes

Cristiano Ronaldo Lionel Messi e Karim Benzema formam o top 3; Vini Jr. é o único atleta do Brasil na lista com ganho de US$ 40 milhões de salário do Real Madrid e US$ 20 milhões em patrocínios

Folhapress | 13:00 - 17/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Seleção Brasileira

Hoje tem Seleção Brasileira: veja o horário e onde assistir ao amistoso

2

esporte

Palmeiras

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

3

esporte

Relato

'Dinheiro não trará minha saúde de volta', diz ex-atacante ao desabafar após drama

4

esporte

Palmeiras

Palmeiras enfrentará rival durante Data FIFA

5

esporte

Seleção Brasileira

CBF envia árbitros para treinos na Granja Comary; psicólogo é novidade

6

esporte

Futebol

Ancelotti busca solução para o ataque da seleção com dupla Vinicius Jr. e Rodrygo

7

esporte

Futebol

Palmeiras pode perder Vitor Roque para reta final do Brasileirão por gancho

8

esporte

Futebol

'Flamengo não tinha grana pro papel higiênico', diz Bap, que cita desunião de clubes

9

esporte

São Paulo FC

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

10

esporte

Seleção Brasileira

Casemiro é sincero ao falar sobre Copa do Mundo e vê seleção 'um pouco atrás das concorrentes'