Abel rejeita proposta para deixar o Palmeiras e ir rumo à Premier League

© Getty Images

A presença de Abel Ferreira no comando técnico do Palmeiras irá se manter manter durante os próximos tempos. O Esporte ao Minuto apurou esta sexta-feira (17) que o treinador português recusou uma oferta para deixar o clube paulista, onde chegou em 2020 proveniente dos gregos do PAOK.

De acordo com as informações recolhidas junto de fonte próxima do processo, o treinador português teve em cima da mesa a hipótese de ir rumo à Premier League no último mês de setembro. O Nottingham Forest convidou Abel Ferreira para suceder ao seu compatriota Nuno Espírito Santo no comando técnico dos Tricky Trees, mas o técnico, de 46 anos, declinou a oferta do histórico clube britânico.

Esta recusa em regressar ao futebol europeu por parte de Abel Ferreira surge a meio do processo para a renovação de contrato do português com o Verdão. O português está prestes a assinar um novo vínculo com a equipe brasileira, que deve se estender até dezembro de 2027.

Com a recusa de Abel Ferreira, o Nottingham Forest continuou no mercado à procura de um novo treinador e acabou por assegurar a contratação do australiano Ange Postecoglou. No entanto, as coisas não têm sido fáceis para o clube britânico. O técnico, que esteve à frente do Tottenham na temporada passada, ainda não venceu alguma partida pela nova equipe, somando cinco derrotas e dois empates no total de sete jogos realizados.

À frente do Palmeiras desde 2020, Abel Ferreira, de 46 anos, soma já 10 títulos conquistados - duas Taças Libertadores (2020 e 2021); uma Taça do Brasil (2020); uma Recopa sul-americana (2022); três campeonatos paulistas (2022, 2023 e 2024); dois Campeonatos Brasileiro (2022 e 2023); e uma Supertaça do Brasil (2023).