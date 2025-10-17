Notícias ao Minuto
Procurar

Palmeiras confirma lesão de Weverton, que não deve enfrentar o Fla

Weverton sofreu uma fissura na mão direita e "será submetido a tratamento conservador"; goleiro irá desfalcar o time contra o Flamengo

Palmeiras confirma lesão de Weverton, que não deve enfrentar o Fla

© Getty

Folhapress
17/10/2025 17:36 ‧ há 7 minutos por Folhapress

Esporte

Futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras confirmou, nesta sexta-feira (17), a lesão de Weverton. O goleiro sofreu uma fissura na mão direita e deve desfalcar o time contra o Flamengo, domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão.

 

O Alviverde informou que o arqueiro "será submetido a tratamento conservador". Weverton disputou 58 partidas nesta temporada.

O clube não estipulou prazo de recuperação para o camisa 21, que só desfalcou o Palmeiras em quatro jogos no ano.

Marcelo Lomba e Carlos Miguel são as outras opções de Abel para a meta alviverde. O segundo foi contratado no meio deste ano e ainda não estreou.

Além de Weverton, o departamento médico do Palmeiras conta com: Paulinho (cirurgia na perna direita), Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita) e Khellven (trauma no pé).

Flamengo reclama de testes antidoping antes de enfrentar o Palmeiras

Flamengo reclama de testes antidoping antes de enfrentar o Palmeiras

O Flamengo relatou que já havia passado por um controle de doping esta semana por conta da semifinal da Libertadores; veja, na íntegra, o posicionamento do clube carioca!

Folhapress | 15:36 - 17/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Seleção Brasileira

Hoje tem Seleção Brasileira: veja o horário e onde assistir ao amistoso

2

esporte

Palmeiras

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

3

esporte

Relato

'Dinheiro não trará minha saúde de volta', diz ex-atacante ao desabafar após drama

4

esporte

Palmeiras

Palmeiras enfrentará rival durante Data FIFA

5

esporte

Seleção Brasileira

CBF envia árbitros para treinos na Granja Comary; psicólogo é novidade

6

esporte

Futebol

Ancelotti busca solução para o ataque da seleção com dupla Vinicius Jr. e Rodrygo

7

esporte

Futebol

Palmeiras pode perder Vitor Roque para reta final do Brasileirão por gancho

8

esporte

Futebol

'Flamengo não tinha grana pro papel higiênico', diz Bap, que cita desunião de clubes

9

esporte

São Paulo FC

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

10

esporte

Seleção Brasileira

Casemiro é sincero ao falar sobre Copa do Mundo e vê seleção 'um pouco atrás das concorrentes'