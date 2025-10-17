Notícias ao Minuto
Procurar

CBF escolhe medalhão para apitar Flamengo x Palmeiras após polêmicas

Comissão de Arbitragem da CBF escolhe o árbitro Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) para jogo decisivo do Campeonato Brasileiro

CBF escolhe medalhão para apitar Flamengo x Palmeiras após polêmicas

© Getty Images

Folhapress
17/10/2025 16:36 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Futebol

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A comissão de arbitragem da CBF escalou Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) como árbitro do jogo entre Flamengo e Palmeiras, neste domingo, pelo Brasileirão.

 

A escolha da entidade foi por um nome de peso, com Copa do Mundo no currículo e experiência para mediar o confronto entre o primeiro e o segundo colocados da competição.

A escolha por Wilton também é uma tentativa de ir na bola de segurança em meio a um momento de turbulência na arbitragem, por causa de erros que impactaram diretamente na disputa pela liderança.

Wilton, de 43 anos, já apitou três jogos do Flamengo neste Brasileiro: Cruzeiro 2 x 1 Flamengo; Flamengo 2 x 0 São Paulo e Corinthians 1 x 2 Flamengo. Com o Palmeiras, só houve uma atuação: Palmeiras 0 x 1 Bahia.

Na quarta-feira, Wilton atuou na vitória do Vasco sobre o Fortaleza, no Castelão.

Domingo, a bola rola para Flamengo x Palmeiras no Maracanã às 16h.

E OS OUTROS JOGOS?

Mirassol x São Paulo - Matheus Candançan (Fifa-SP)
Internacional x Sport - Lucas Torezin (PR)
Ceará x Botafogo - Davi Lacerda (ES)
Bahia x Grêmio - Raphael Claus (Fifa-SP)
Juventude x Red Bull Bragantino - Felipe Lima (MG)
Vasco x Fluminense - Wagner Nascimento Magalhães (RJ)
Santos x Vitória - Raphael Klein (Fifa-RS)

Flamengo reclama de testes antidoping antes de enfrentar o Palmeiras

Flamengo reclama de testes antidoping antes de enfrentar o Palmeiras

O Flamengo relatou que já havia passado por um controle de doping esta semana por conta da semifinal da Libertadores; veja, na íntegra, o posicionamento do clube carioca!

Folhapress | 15:36 - 17/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

esporte

Seleção Brasileira

Hoje tem Seleção Brasileira: veja o horário e onde assistir ao amistoso

2

esporte

Palmeiras

Presidente do Palmeiras será consultada em decisões estratégicas na Fifa

3

esporte

Relato

'Dinheiro não trará minha saúde de volta', diz ex-atacante ao desabafar após drama

4

esporte

Palmeiras

Palmeiras enfrentará rival durante Data FIFA

5

esporte

Seleção Brasileira

CBF envia árbitros para treinos na Granja Comary; psicólogo é novidade

6

esporte

Futebol

Ancelotti busca solução para o ataque da seleção com dupla Vinicius Jr. e Rodrygo

7

esporte

Futebol

Palmeiras pode perder Vitor Roque para reta final do Brasileirão por gancho

8

esporte

Futebol

'Flamengo não tinha grana pro papel higiênico', diz Bap, que cita desunião de clubes

9

esporte

São Paulo FC

São Paulo faz nova reclamação à CBF e pede mais um áudio do VAR no clássico

10

esporte

Seleção Brasileira

Casemiro é sincero ao falar sobre Copa do Mundo e vê seleção 'um pouco atrás das concorrentes'